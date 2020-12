Vem aí um ciclo especial de provas de Vinho do Porto nas Caves Ferreira

As Caves Ferreira quiseram acabar o ano em grande, com uma novidade que vai acelerar os corações dos grandes apreciadores de Vinho do Porto. Falamos do Ciclo de Provas Especiais que pretende dar a conhecer vinhos que enobreceram a história da Porto Ferreira, desde os da gama Dona Antónia (Reservas e datados Brancos e Tawnies), aos aclamados Vintages, com destaque para o de 2018, avaliado com 100 pontos na conceituada revista norte-americana Wine Enthusiast.

É exatamente esse Vintage que marcará presença, lado a lado com os Vintage de 2015, 2016 e 2017 da Quinta do Porto, na prova inaugural deste ciclo, que acontece já esta quinta-feira, dia 10 de dezembro, nas Caves Ferreira. A sessão tem início às 17h30 e será conduzida pelo responsável da Sogrape pelos Vinhos do Douro e Porto, Luís Sottomayor. Os ingressos já estão à venda no site das Caves Ferreira e custam €150.

As próximas sessões, todas com uma duração espectável de duas horas, estão previstas para 14 de janeiro, 11 de fevereiro e 11 de março.