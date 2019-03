Vamos pensar sobre a gastronomia no Porto Food Week

Nos jantares temáticos será Hélio Loureiro, "uma figura icónica do Porto", a mostrar, a 22 de março a identidade vincada d'A Mesa do Porto, no restaurante Soundwich. De um nome consagrado da gastronomia nortenha para uma das personalidades de maior relevo nacional, o jantar de 26 de março, Elogio a Portugal, no Eusakalduna Studio, junta Vasco Coelho Santos, Arnaldo Azevedo, do Vila Foz Hotel & SPA, e Pedro Braga, do Mito, numa reinterpretação do riquíssimo legado de Maria de Lourdes Modesto, a partir da obra Cozinha Tradicional Portuguesa (€140).

Passando para o Douro, haverá um Elogio ao Vinho do Porto, no dia 29, no ODE Porto Wine House e um jantar no dia 27 de março, no Paparico, focado nas "várias cozinhas que povoam as margens do Rio Douro" (€100 + €60 com vinhos).



O cartaz dos jantares fica completo com Os Clássicos de Miguel Castro e Silva (€58 + €22 com vinhos), a Residência Culinária que Pedro Limão e Hugo Brito, "dois pensadores livres", vão desenvolver a quatro mãos (€90), as técnicas da cozinha francesa do Goût de France, que Vítor Matos (uma estrela Michelin) vai explorar no seu Antiqvvm (€160), os cinco pratos de cabidela celebrados na Ordem da Cabidela (€50) e a Baca na Brasa, um jantar de encerramento com fogo, brasa e carne bovina (€25).



Território, geografia, produto, técnica, história e mercado estarão em debate, com várias sessões conduzidas por Paulo Amado



Um dos momentos altos desta primeira edição do Porto Food Week é o fórum gastronómico Pensar Cozinha



Porto Food Week

Programa completo: portofoodweek.etaste.pt

As reservas são geridas pelos locais onde se realizam os eventos

21 a 30 de março

"Queríamos estar aqui e aqui estamos." Paulo Amado, da Edições do Gosto, anda há quase três décadas a pensar em gastronomia. Depois de eventos como O Chefe Cozinheiro do Ano, o Congresso dos Cozinheiros, o Barman do Ano, a Lisbon Cocktail Week e a Lisbon Food Week, leva ao Porto a sua semana dedicada ao pensamento gastronómico de vanguarda."Queremos levantar a bandeira da boa gastronomia de uma forma muito descontraída", diz Paulo, centrando-se nos "restaurantes deste tempo", aqueles que se têm reinventado sem descurar as tradições, ao mesmo tempo que testam a elasticidade de uma cozinha que se quer de múltiplas facetas. Da copa à sala, dos chefes aos clientes, dos jantares às conversas, da cozinha de autor à comida de rua, a Porto Food Week será o lugar onde todas estas realidades se cruzam, numa programação que prevê reunir 1.500 pessoas ao longo de 10 dias.