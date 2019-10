Sem Espinhas. Festival de peixe e marisco arranca em Espinho

Há uma possível nódoa na camisa à espreita atrás de cada martelada na santola, de cada colherada de sopa de peixe que perde o equilíbrio a meio caminho; por isso prepare o babete: a 2.ª edição da Rota de Restaurantes de Peixe e Marisco em Espinho começa nesta sexta-feira, 18 de outubro.A organização é da associação Sem Espinhas, que durante 10 dias volta a juntar 17 restaurantes da cidade na missão de servir ao almoço e ao jantar menus completos (entrada, prato, sobremesa e bebida) entre €11 e €20.Os restaurantes ficam quase todos marginal ou perto. É na Rua 2, diante da praia, que encontramos o, o restaurante onde o Sr. Domingos serve uma caldeirada que o enche de orgulho - e que enche os comensais de felicidade. Uns metros ao lado mora o restaurante, onde a parrilhada de peixe grelhado chega à mesa depois de umas entradas de gambas fritas, peixe miúdo frito ou de sopa de peixe.Seguindo a mesma direção surgem o, onde se destacam os peixinhos fritos, as lulinhas ao alho e caldeirada de raia, e o, onde não pode deixar de provar a petinga à espanhola e o robalo na brasa.Passando o campo de futebol do Sporting Clube de Espinho chegamos a um bairro recheado de restaurantes de interesse:(Rua 39, 114), a(Avenida 8, 1441), a(Rua 41, 99), a(Rua 41, 141) e a(Rua 41, 241).Na Rua 43 o Sem Espinhas encontra o seu limite geográfico a sul da cidade. É lá que os restaurantese amarcam presença no roteiro com os seus menus de onde destacamos, respetivamente, a dourada na brasa e as lulas na brasa.O restauranteé o que mais se encontra a norte neste roteiro gastronómico (fica na Avenida 8, 308, acima do Casino Espinho). Lá, os peregrinos do peixe e marisco encontrarão sardinhas na broa, bola de mexilhão e sopa de peixe como entradas, e arroz de percebes com filetes de polvo como cabeça de cartaz.Retomando o caminho em direção à marginal, mais a sul temos o creme de camarão, a raia à Vareira e - como sobremesa - o vulcão de chocolate com uma bola de gelado do restaurante(Rua 2, 540).De volta à Rua 2 e à sua frente de mar, os pontos de paragem do roteiro revelam-se em duplas. Primeiro os restaurantese o, com as suas cataplanas de peixe. Depois aonde o prato principal se decide entre o robalo na brasa com arroz de mar e a caldeirada,e ocom as suas lulas na brasa a fecharem o roteiro antes de regressarmos ao ponto de partida o Onda Mar e os Melinhos, a pouco mais de 100 metros a sul na mesma marginal.O Sem Espinhas apresenta-se como "uma celebração da Gastronomia do Mar", tendo como fundamento a promoção e valorização dos produtos do mar, "reconhecendo as gentes que dele herdaram a sua história e as que sobre ela trabalham".