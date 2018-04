Saiba onde comer nos arredores de Lisboa e do Porto

Romaria nem sempre é sinal da chegada de Agosto ou devoção religiosa, também pode significar rumar em direcção a um bom repasto em Odivelas, Cacilhas, Várzea de Sintra, Matosinhos ou Leça da Palmeira

Eis uma possível novidade para quem costuma acompanhar as aberturas de restaurantes, conceitos, espaços de restauração e novas tendências em Lisboa e no Porto de que revistas como esta costumam dar conta: é que longe do centro come-se bem, come-se mesmo muito bem.



Seja na Várzea de Sintra, onde o fluxo habitual do IC19 se inverte ao fim-de-semana, com os restaurantes a encherem com pessoas de Lisboa, da Margem Sul e, na verdade, de todo o lado; ou em Odivelas, antigo dormitório dos subúrbios onde está a crescer um novo centro - de restaurantes que vale a pena visitar para almoçar ou jantar em qualquer dia da semana; ou ainda as marisqueiras de Matosinhos e Leça da Palmeira, a pedir um passeio para desmoer à beira-mar ou na praia - desde que pare de chover.



Conheça abaixo dois exemplos dos restaurantes na lista do GPS. E veja as sugestões totais na edição 164 do GPS, nas bancas até 24 de Abril.



Ribs & Company



Localização: Urbanização Colinas do Cruzeiro, Rua Pulido Valente, 5, Loja 3, Odivelas



Contactos e horário: 219 338 392 / 12h-15h30 e 19h-23h30 (sábado e domingo, 12h-23h; fecha 2.ª)



Preço médio: €20



Como tudo na América é à grande, quem devorar um hambúrguer com 1,5 quilos de carne em 35 minutos no Ribs & Company não tem de o pagar (€24,95), ganha um voucher de €30 para gastar e o direito a figurar no quadro de honra. Quem tentar e falhar vai parar ao quadro da vergonha. As colinas de Odivelas são morada deste barbecue à americana especializado em carnes confeccionadas dentro de máquinas de fumeiro muito especiais. Tanto que Nélson Bernardo, um dos sócios do restaurante, teve de as importar dos Estados Unidos, já que não as encontrava na Europa. "A própria madeira que cria o fumo vem também do outro lado do Atlântico", diz o empresário, para quem este processo cria "sabores completamente diferentes da comida tradicional". As Baby Back Ribs (tiras de entrecosto que custam €8,95) são o prato preferido de Nélson e ficam "seis ou sete horas" no fumo. Já as St. Louis Ribs (manta de entrecosto, a €12,50) "ficam 12 horas". Para ajudar a empurrar há cervejas americanas como a Budweiser e refrigerantes exóticos como Coca-Cola de baunilha, de cereja ou Seven Up de mojito. Nélson vivia em Manchester, onde chegou a ter um restaurante com um conceito parecido, antes de regressar e abrir este, em 2015. No fim de 2017 abriu já um segundo Ribs, em Almada. Quanto ao monstruoso hambúrguer, em Fevereiro o quadro de honra estava vazio enquanto no outro moravam fotografias de 89 aventureiros com mais olhos que barriga.



Majara



Localização: R. Roberto Ivens, 603, Matosinhos



Horário: 12h-1h (não fecha)



Preço médio: €25



Maico, António, José, Aníbal, Rocha e António são os seis sócios que em 1970 fundaram o Majara. Longe vão os tempos em que, com as outras marisqueiras da zona, organizavam torneios de futebol: "Até havia empregados que se transferiam de uma marisqueira para outra só por causa do futebol." Essas recordações, contudo, continuam bem vivas nas medalhas e fotografias expostas nas paredes do agora restaurante gerido por Jorge Rocha. Filho e sobrinho de dois dos sócios, é ele que, com 52 anos, tem a missão de manter a tradição de uma cozinha conhecida pelas travessas de marisco fresco, pelo arroz de marisco ("Só leva camarão da costa, gamba, lagosta e amêijoa"), pelos peixes de grande porte vindos da lota e, pasme-se, pela francesinha. "Sim, um dos sócios (o José) trabalhou na Regaleira com o inventor da francesinha, o Daniel Silva", por isso, o Majara quis fazer dela uma das bandeiras da casa: "Já a levámos a muitos festivais internacionais." O serviço não pára o dia todo, seja para um preguinho rápido ao balcão ou para uma farta mariscada à mesa. E no Verão há gelados caseiros prontos a servir na porta ao lado.