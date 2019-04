Páscoa à chef pasteleiro: Maria João Gonçalves

Dificilmente haverá cozinha com vista mais doce do que a do Fifty Seconds Martin Berasategui, o restaurante que o chef basco com 10 estrelas Michelin abriu no topo do hotel Myriad, em Lisboa. É no topo da torre mais alta de Portugal, a 120 menos do solo, que a chef de pastelaria Maria João Gonçalves prepara os três pães e as seis sobremesas com que Martín Berasategui tenta chegar à 11.ª estrela.





Maria João Gonçalves, chef de pastelaria do Fifty Seconds by Martín Berasategui

Se o dia a dia de Maria é passado em fine dining, o seu doce preferido é o bolo de maçã que a avó lhe faz sempre que regressa a Vila Nova de Gaia, de onde é natural. "O facto de cozinhar para nós é a maneira de dizer que nos ama", diz.Maria frequentou a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril. "Não acabei o curso, vinha da área de Letras e tive dificuldades com a Matemática e a Química", admite. Deixou o curso quando surgiu a oportundade de trabalhar com o chef Paulo Morais, no Q.B. Essence. Foi aí, há 10 anos, que se apaixonou por Filipe Carvalho, o atual chef-executivo do Fifty Seconds. Trabalharem juntos não é novidade para o casal - foi assim no Vila Joya e no Lasarte, ele na cozinha, ela na pastelaria. "Nunca pensei ser pasteleira, foi algo que aconteceu", confessa.