Páscoa à chef pasteleiro: Carolina Pereira

Carolina Pereira, chef de pastelaria do Loco

Carolina Pereira não sabe de onde surgiu a paixão pela pastelaria. Só sabe que começou a desenvolver gosto por doces, a fazer experiências, a querer aprender mais e que quando terminou o curso de Ourivesaria na Escola Artística António Arroio sabia perfeitamente o que queria da vida."Fiz o curso de Pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e estagiei no Feitoria [Lisboa, uma estrela Michelin]. Como queria estar preparada para o mercado de trabalho fiz outro estágio no Loco [Lisboa, uma estrela]."Semelhanças entre a Ourivesaria e a Pastelaria há muitas, diz: "Da atenção aos detalhes e à minúcia até às várias etapas do processo que permitem criar um prato ou uma peça de joalharia com conceito." A diferença é que na pastelaria o resultado final é doce.Carolina terá deixado boa impressão no Loco, porque depois de estagiar no El Celler de Can Roca (Catalunha, três estrelas) regressaria para assumir a chefia da pastelaria no restaurante lisboeta.Tinha 21 anos então, tem 22 agora. Carolina começa e acaba os seus dias nos doces e adora o que faz. " Temos três sobremesas no menu, por isso temos sempre de estar um passo à frente, sempre a criar pratos novos - e é sempre giro pensar no que fazer a seguir", salienta.