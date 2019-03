Onde comer os melhores peixes do rio

Adora lampreia, perde-se por enguias e anda com saudades de sável e achigã? Selecionámos 15 restaurantes em que estes petiscos fluviais são tratados com mestria.



Almourol

E se pudesse comer o mesmo que durante muitos anos a Rainha de Inglaterra comeu? No Almourol pode mesmo. O lombinho de enguia com migas à Manel Pescador (€21,40) é inspirado num pescador dos Riachos, que durante muitos anos cozinhou este prato para a corte inglesa. Pode ainda provar as enguias fritas em azeite com açorda de tomate (€14,90), a molhata de enguias (€16,60) feita no tacho de barro e a espetada de enguias com migas de couve e batata a murro (€17,40).

Av. Cais de Tancos, 2, Tancos • 249 720 100 • 12h-14h30 (2.ª e 4.ª a 6ª), 12h30-15h30 (sáb. e dom.) e 19h30-21h30 (4ª a sáb.); fecha à 3.ª





Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 7 de março de 2019.

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO