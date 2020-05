O vídeo português sobre os restaurantes a #resistir já corre o mundo

À mesa de um restaurante acontece muita coisa. Acontecia, se quisermos frisar que o tempo da sociabilidade despreocupada já lá vai. Celebravam-se casamentos e batizados, contratos e negócios ou simplesmente amizades. A campanha #resistir, das Edições do Gosto, fala da relação de afeto entre clientes e restaurantes e lembra que este é o momento de apoiar os restaurantes preferidos de cada um. A campanha portuguesa já está em vários países da Europa e América.

"Se esta mesa contasse o que não se pode contar, cantava-te a vida sem sair do lugar", ouve-se no vídeo que mostra uma sequência de cadeiras vazias de restaurantes. A voz é de Paulo Amado, diretor das Edições do Gosto, que organiza eventos ligados à gastronomia e restauração, publica a revista Inter e mantém o site Etaste. A este vídeo chamou "A restauração agora a #resistir".

"Em debate com a Diana Carmo, designer, surgiu o convite ao Paulo Velez para escrever, eu li (porque era o mais rápido), propusemos ao João Lima [realizador] a ideia e surgiu a ideia de usar as imagens do documentário 30 - O Concurso Chefe Cozinheiro do Ano e a Cozinha em Portugal [celebrativo dos 30 anos do concurso]. O vídeo é o final do documentário, adaptado à voz", conta Paulo Amado.







Dias depois de lançar a campanha nas redes sociais em Portugal, em pleno Estado de Emergência, o vídeo tem já uma versão italiana, espanhola e brasileira — são as mesmas imagens com uma locução feita nesses países.



"Há pessoas que nos países, pelos meios que têm, o papel que jogam, fazem a promoção e assumem [a campanha] como sua. Nós oferecemos", explica Paulo Amado que antecipa já uma versão em sérvio, esloveno, língua inglesa (uma versão europeia, outra americana) e língua francesa.

Para esta divulgação além fronteiras foram essenciais os contactos no sector, mas também a ajuda de nomes portugueses com ligações ao mercado internacional, como Ljubomir Stanisic na Sérvia, ou Vitor Sobral no Brasil (tem negócios neste país há cerca de 20 anos).

Com a #resistir — hashtag que ganhou força nas redes sociais ligadas à restauração e ainda nas conversas virtuais que as Edições do Gosto vêm promovendo — Paulo Amado quer vincar uma "vontade de construção conjunta; a ideia de que estamos, afinal, todos no mesmo barco", diz.

Aos clientes de sempre, que já viveram muito às mesas (por agora) vazias dos restaurantes, promete-se que o seu lugar reservado estará lá, na reabertura e deixa-se um pedido. "É a sua vez de não sair do lugar. Leve os nossos sabores para a sua mesa. Veja como pode estar com o seu restaurante preferido através das redes sociais, vouchers, delivery ou take away", conclui o vídeo.