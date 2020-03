Morreu Manuel Fialho, um dos grandes embaixadores da gastronomia alentejana

Manuel, nascido a 5 de maio de 1938, era um dos três filhos do fundador do icónico restaurante Fialho, um restaurante surgido em 1945 como taberna eborense e tornado, com o passar dos tempos, numa das grandes referências - se não a maior - da cozinha alentejana em Portugal.

Para lá das paredes do "mais tradicional restaurante de Évora", como se lhe lê nos azulejos de entrada, Manuel Fialho foi um dos grandes impulsionadores da cultura alentejana, da sua diversidade à mesa, dos seus saberes e das suas gentes.



Membro fundador da Confraria Gastronómica do Alentejo, coordenou com mais dois confrades - o historiador António Amodôvar e o sociólogo Francisco Sabino - e com o médico-veterinário José Luís Tirapicos Nunes, a Carta Gastronómica do Alentejo – Monumenta Transtaganae Gastronomica, uma obra pilar do receituário regional alentejano.

Manuel Fialho fez parte também da delegação da AHRESP (Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal) em Évora, a qual presidiu durante quase duas décadas e que em 2018 lhe atribuiu a medalha e o diploma de honra por ter ajudado a elevar a gastronomia a "Património Cultural de Portugal".



Integrou igualmente várias equipas diretivas da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e foi um dos fundadores da Agência de Promoção Turística do Alentejo.



Em comunicado, estas duas entidades lembram uma "personalidade incontornável da sociedade alentejana a quem a região e Portugal muito devem".

Manuel Fialho morreu esta quarta-feira, dia 25 de março, aos 81 anos, vítima de doença prolongada.