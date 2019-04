Meat Me: isto é um convite

E no início foi o couvert: um cesto de pão de fermentação lenta, lascas de flatbread (um tipo de pão feito sem fermento) e focaccia, acompanhados de manteiga de cabra e pó de louro e ainda um creme de gordura de porco preto com escamas de sal. Com as escolhas definidas pelo Meat Me (é boa altura para explicar que o Meat Me é o novo restaurante do grupo Sea Me, que também tem o Soão, em Alvalade, e que agora ocupa um espaço que se vai desdobrar em três em pleno Largo do Picadeiro?), os jornalistas só tinham de se preocupar com o seu trabalho: fazer perguntas. E uma das primeiras era óbvia: o que é que este Meat Me tem de diferente?



"A nossa carne está dividida por animais: os bovinos, as aves e o porco. Depois temos três opções de peixe. No talho temos durante o dia o 'sommelier', que explica tudo sobre a peça que o cliente escolher", informa Tomás Pires. "Depois, o pedido entra e passa para a grelha. E nesta fase fazemos diferente daquilo que se costuma fazer em Portugal", continua. Como? "Normalmente as peças vão todas para a grelha. Nós temos um método de confeção diferente, que aprendi no El Capricho [ver destaque]. Nós desossamos cada peça, grelhamos o osso separado da carne e conseguimos atingir uma temperatura uniforme em toda a peça. Nunca falhamos um ponto."



Convencidos de que essas singularidades seriam as únicas do restaurante, iniciamos a prova. Quando o carpaccio maturado 180 dias com azeite e queijo da ilha São Jorge com 36 meses de cura chegou à mesa, levamos mais tempo a anotar o nome do prato que a comê-lo. Só podendo escolher uma entrada, esta será uma ótima opção.

Podendo espraiar-se na carta, deve pedir de entrada o croquete da casa - aba de novilho crocante com maionese de alcaparras (refrescante sobretudo para quem há anos se cansou da mostarda) - e o osso assado, serrado para que possa comer-lhe o tutano à colher, acompanhando-o de picles caseiros de cogumelos e outros vegetais.



Claro que o prato principal (aquele que, a par dos vinhos, fará com que a conta média possa chegar aos €50/pessoa) será aquele em que as dúvidas mais assaltarão as mesas. Os chuletons, a vazia com osso wagyu e o lombo de um lado, o tártaro, a barriga de leitão e o tomahawk de porco preto (leu bem, tomahawk de porco - outra singularidade) do outro - agora escolha. Para baralhar os clientes, o chef ainda lhes acena com codorniz, franguinho asiático, polvo-barbecue, atum chimichurri ou carabineiros com aioli picante.



E quando pensaram que estavam já surpreendidos o suficiente, os jornalistas ainda provaram as sobremesas do vencedor de 2017 do concurso ADN Pasteleiro André Morgado. Acabámos no fim? Não - o charuto de chocolate, whisky e fumo é só o princípio. É que no primeiro andar deste Meat Me há um bar de cocktails chefiado por Vasco Martins que merece outra visita. Fica combinado.



Meat Me

Lg. do Picadeiro, 8 A, Lisboa

213 471 356 12h30-15h e 19h-23h45 (6.ª até à 1h; sáb., 12h30-1h; dom., 12h30-23h45)

Preço médio: €50

E quando os jornalistas convidados para aquele almoço de apresentação do Meat Me, no fim de março, achavam que já tinham visto tudo, a pièce de résistance: nas mesas de mármore que ficam junto à janela há um botão "Press for Champagne" que aciona uma campainha e leva às mesas champanhe. Começámos pelo fim? Voltemos então ao princípio.O princípio deste novo restaurante do Chiado, em Lisboa, é servir carne - muita e boa carne, carne como nunca comeu, carne que pode escolher no talho que existe lá dentro e que lhe apresenta um espetáculo de peças de bovino maturadas, com presuntos de porco e de vaca a cair do céu, tudo etiquetado com origem, raça e tempo de maturação, além da indicação do local onde o animal viveu e morreu. "Até o nome dele pode ficar a saber", diz Tomás Pires, o chef de restaurante, que naquele momento ocupava o lugar de Bruno Fortuna, o "sommelier" de carnes do restaurante. Mas já lá vamos, que nos desviámos do início.