Massas e escapadinhas: assim se celebra o Dia Mundial das Massas

O Dia Mundial das Massas foi assinalado a 6 de outubro, mas as comemorações estendem-se até ao dia 25 deste mês com mais de 70 restaurantes do Porto, de Lisboa e do Algarve a prepararem pratos especiais para a ocasião.





O ingrediente central é a massa, claro está, mas as interpretações bebem influências de várias culturas gastronómicas: haverá pratos a piscar o olho à tradição italiana, como no Uzonj (Albufeira), no Memória (Lisboa) ou no Puro 4050 (Porto), outros bem portugueses, a provar em restaurantes como n’O Nobre by Justa Nobre (Lisboa) ou na Casa Nanda (Porto), e criações de base asiática servidas no Shiko (Porto) ou no Trópico do Cais (Lisboa).

A iniciativa, que resulta de uma parceria entre a Milaneza, a Zomato e a Unlock Boutique Hotels, vai ainda premiar os consumidores com um fim-de-semana num dos hotéis da cadeia Unlock Boutique. Para participar, basta fazer reserva num dos restaurantes aderentes através da plataforma Zomato, escolher o prato associado ao Dia Mundial das Massas e partilhar a refeição no Instagram com a hashtag #DiaMundialDasMassas e a menção na legenda ao perfil da Milaneza (@milanezapt) e ao restaurante em questão.

A lista de todos os restaurantes participantes pode ser consultada aqui.