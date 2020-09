No dia em que Luísa Amorim abriu as portas da quinta da Taboadella aos jornalistas, desabafou "o grande disparate" de não conhecer há mais tempo uma região que é vizinha do Douro. Contou que adquiriu equipamentos para vinificar com mais qualidade cada casta, lançou o desafio ao arquiteto Carlos Castanheira para projetar uma adega que parece um museu contemporâneo e muniu-se do conhecimento adquirido ao longo de 20 anos na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo para, com o enólogo Jorge Alves e a diretora de produção Ana Mota, lançar as bases do novo Dão: "Queremos puxar o Dão pela qualidade."



Porquê esta aposta no Dão?

O Dão conquistou-me. Tentamos visitar uma região vinícola do mundo a cada ano. Era um disparate não conhecermos o Dão. Viemos visitar esta região e disse a um amigo que é produtor: "Se um dia souberes de alguma coisa…". Foi em tom de brincadeira, mas essa "coisa" surgiu.

O que falta ao Dão?

Durante muitos anos, o Dão foi a grande região de vinhos em Portugal. Não falta História. Se calhar não estava à espera que surgissem outras regiões tão importantes, como o Douro. O que eu noto agora no Dão é alguma saudade. Foi uma região menos comunicada nos últimos tempos. Neste momento os nossos clientes estão muito satisfeitos e ávidos de Dão. É importante dizermos isto: nós estamos casados com a região e a região está casada connosco. O mercado está pronto para ter novidades do Dão e é isso que nós queremos dar com este projeto.

A Taboadella surge com os reservas monocastas, que são uma espécie de carta de apresentação do Dão, e ao mesmo tempo aposta nos blends. Porquê?

Se há coisa que os portugueses sabem fazer no mundo do vinho são lotes. Os blends são a verdadeira tradição de um Dão mais antigo e uma região não consegue encontrar a máxima expressão se não conseguir mostrar em lote aquilo que vale. É difícil termos o equilíbrio total numa só casta. Nós de facto temos os monovarietais, porque estamos numa região que tem castas muito fortes. Queremos dar a conhecer o terroir da quinta da Taboadella mas achamos que o grande trabalho que tem de ser feito aqui é nos vinhos de lote.

Esse trabalho de descoberta passa pelo enoturismo. Que propostas têm?