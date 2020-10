Conservas: porque produzimos das melhores do mundo?

Dona Emília segura uma cebola na mão esquerda e uma faca na direita. Como alguém que cozinha para os filhos, em casa, desfere golpes certeiros na horizontal e na vertical deixando tombar os pedacinhos de cebola soltos num grande tupperware aberto. "Aprendi com as antigas", diz sobre o molho de tomate que está prestes a cozinhar e que servirá nesse dia para compor as conservas de sardinha com molho de tomate picante. A receita está guardada a sete chaves no cofre do escritório da Pinhais e nem com os ingredientes dispostos numa organizada mise en place na banca de mármore conseguimos ir além do cravinho e do louro que se mostravam sem rodeios à nossa frente.

Com 52 anos de casa, Dona Emília é uma das funcionárias mais antigas da Pinhais, empresa que celebrou este ano o seu 100º aniversário. Ao todo são 103 pessoas que trabalham todos os dias no icónico edifício da Avenida Menéres, em Matosinhos, preservado tal e qual como no tempo do fundador António Pinhal, avô do atual proprietário, também ele – como o pai – de nome António. "Lembro-me de ter 8 anos e ir de manhã pelo cais fora para ver chegar as traineiras do mar. Se houvesse gaivotas a voar, era porque havia peixe".

Hoje, com 65 anos, António é o rosto maior de uma empresa que, apesar de ter sido adquirida em 2017 pela distribuidora austríaca Glatz, país onde a marca Nuri é um verdadeiro sucesso, nunca cedeu à robotização: "é tudo feito à mão, de forma tradicional, tal e qual como em 1920", diz com orgulho. Máquinas contamos-lhe apenas três: os grandes fornos da marca Victor, onde o peixe vai a cozer a vapor, a cravadeira, engenho que sela as latas com um gesto rápido, contrastando com as antigas que eram ativadas por um pesado pedal, e as máquinas de esterilização, último passo do processo de conservação. Todos os restantes passos, responsáveis pela produção de 20 a 25 mil latas diárias, saem dos experientes gestos das senhoras, "o melhor garante de qualidade que há". São elas que tiram a cabeça e as tripas ao peixe nas mesas de mármore, o deixam repousar numa solução de salmoura para repor o teor de sal, que o colocam quase vertical nas grelhas (feitas à mão pelo Sr Albino) para cozer no forno e, por fim, o deitam nas latas com minúcia, ludibriando o olhar do consumidor que, ao abri-las, é levado a crer que a sardinha, a cavala ou o carapau já nasceram lá dentro, de tão perfeitas que estão dispostas. Entre as tarefas ouve-se a meio da manhã, ao almoço e a meio da tarde o toque do sino, sinal que é tempo de descansar.

Uma indústria entre a tradição e modernização

Em meados do século XX, a indústria conserveira era a principal atividade económica de Matosinhos, contando-se mais de 50 empresas no concelho. Hoje tem apenas quatro: Ramirez, La Gondola, Conservas Portugal Norte e Pinhais. Juntando estas às fábricas da Póvoa de Varzim, (1), Vila do Conde (2), Aveiro/Murtosa (2), Figueira da Foz (2), Peniche (2), Olhão (3), São Miguel (2) e São Jorge (1) contabilizam-se 19 indústrias a operar atualmente no sector, responsáveis por cerca de 3500 postos de trabalho. "Apesar do número de fábricas ser muito inferior ao contabilizado na primeira metade do séc. XX, o nível tecnológico é de tal ordem avançado que permite que com muito menos gente e unidades fabris se produza muito mais", explica Sérgio Real, presidente da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP), ao apresentar os números de 2018: cerca de 400 milhões de euros de facturação, distribuídos numa balança que tem de um lado 65% de exportações e do outro 35% de vendas internas. "Estes valores acentuam o crescimento que se tem notado na última década" (em 2010 o volume de negócios do sector situava-se nos 250 milhões de euros).

Quando falámos de modernização, Ramirez é um nome que salta de imediato à vista. A marca de conservas de peixe mais antiga do mundo em laboração inaugurou em Maio de 2015, em Lavra, uma nova unidade de produção com 40 mil metros quadrados, 20 dos quais a uso e revestidos a painéis foto voltaicos que lhe permitem ser auto-suficiente em 30% do consumo energético (a eficiência energética estende-se também à instalação de uma caldeira de biomassa e ao aproveitamento das águas pluviais). Lá trabalham 220 pessoas, das quais 180 dividem o protagonismo na fábrica com máquinas de ponta. Bacalhau, atum, cavala, sardinha, lula, pota são alguns dos peixes processados diariamente, numa dança de latas que correm barulhentas por passadeiras rolantes, de molhos distribuídos cada qual no seu circuito fechado, e de robots que, afinados com precisão e dotados de tecnologia raio X, fazem o controlo final do produto antes de ser distribuído para cerca de 45 mercados diferentes.

Ainda assim, apesar dos avanços tecnológicos, há tarefas que não dispensam as mãos das senhoras, como as da Dona Adelaide que, velozes, tiram a cabeça e a pele das sardinhas enquanto o diabo esfrega um olho. "Trabalho aqui há 13 anos" diz sem abrandar o passo. Já Idalina Gomes Cruz Araújo, de 64 anos, criou mães e filhos e filhas destas na creche da fábrica, muitos deles atuais trabalhadores da empresa. "Lembro-me de ver os filhos do Sr. Ramirez a correrem por aqui", diz emotiva. Serão eles a sexta geração a gerir esta marca familiar fundada em 1853, em Vila Real de Santo António, onde ainda resiste uma unidade histórica desativada. Lá era pescado o atum, numa épica tourada do mar, através de um complexo sistema de armadilhas hoje exibido em maqueta na pequena loja-museu da Ramirez.

Para lá da sardinha e do atum, há um mundo de conservas que tem ganho cada vez mais adeptos

"Atualmente nem atum nem sardinha", atira o Presidente da ANICP. O atum, explica-nos, é quase todo importado de Espanha, enquanto as capturas de sardinha têm vindo a decrescer desde 2012 o que obrigou os produtores a irem-na procurar a outras águas, nomeadamente às de Marrocos. "A situação está a melhorar mas não sabemos ainda quanto tempo mais vai demorar a normalizar. Isso mexeu com a indústria, que estava muito focada na sardinha e que teve que se adaptar utilizando espécies que anteriormente não eram usadas." Assim, hoje em dia a indústria conserveira portuguesa comercializa 22 espécies, entre atum, sardinha, bacalhau, lula, pota, chaputa, lampreia, cavala, carapau, salmão, robalo, peixe-espada, raia e outras tantas que se multiplicam em feitios e sabores.

Outro sinal de mudança nota-se na perceção que o público português tem das conservas de peixe. "Portugal é um dos países que produz as melhores conservas do mundo, mas o produto não estava valorizado no nosso país. As pessoas achavam que as conservas de peixe tinham conservantes, o que é mentira. A conserva é feita pelo processo de esterilização e todos os ingredientes são naturais e saudáveis, ricos em Omega 3 e Omega 6 essenciais ao nosso organismo", esclarece Isabel Tato, coordenadora do departamento de investigação científica da ANICP.

Para mudar a perceção do público, a ANICP começou a desenvolver em 2014 iniciativas junto do Instituto Português de Cardiologia, da comunidade médica e das Escolas de Hotelaria, desafiando estes últimos a criarem pratos com as conservas portuguesas. "Antes abria-se uma lata e metia-se a conserva com maionese no meio do pão. Hoje em dia os chefes estão muito em voga e, graças ao trabalho deles, os consumidores começaram a perceber que havia várias maneiras de elaborar pratos sofisticados com conservas", diz Sérgio Real.

Foi isso que pensou a Conservas Portugal Norte quando se aliou ao Chef Cordeiro para abrir a sua loja bistrô. "Quisemos mostrar o quão versátil a conserva podia ser", explica Rodrigo Souza, administrador de 25 anos que representa a terceira geração familiar de uma empresa nascida em 1912 e adquirida pelo avô de Rodrigo no final dos anos 80. "Muita gente chamava o meu avô de maluco", diz sorridente ao lembrar que foi esse seu avô, António de Pinho Faustino, que em 1991 avançou para a construção de raiz de uma fábrica na Figueira da Foz, a Briosa. Juntas, as duas fábricas produzem mais de 60 conservas diferentes, de onde se destaca a gama biológica Dama, a centenária Porthos, a mais internacional das referências presente em mercados como Israel, Palestina, Hong Kong e Macau, ou a linha Briosa Regiões com a raia em molho pitau das Beiras, a sardinha com pimento assado do Douro, o filete de cavala com molho vilão das ilhas, o bacalhau com grão-de-bico da Estremadura e o filete de atum com laranja e canela do Algarve.

Na loja estão disponíveis essas referências em lata, para levar para casa, ou para comer no bistrô, numa degustação fora de horas, entre as 15h e as 19h, ou ao almoço. Para além do menu executivo servido à semana (€8,5), há quatro bases disponíveis (€5,50) – arroz de tomate, noodles, puré de aipo e salada primavera – às quais o cliente pode adicionar uma ou duas latas à escolha, cobradas à parte. Já nos petiscos há baos de sardinha com molho teriyaki (€4), torricados de filetes de sardinha com algas biológicas (€4), ovos mexidos com filetes de cavala em molho vilão (€4) e a tapioca de filetes de atum com cebola e louro (€4). Quem preferir pode provar todos num menu de degustação de €13.