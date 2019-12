Henrique Ferreira, um chef beirão com três cozinhas na mão

O dia é de chuva grossa numa tempestade que, à chegada ao Paço dos Cunhas de Santar, se transforma numa receção com cheiro a lareira. É neste solar datado de 1609 que encontramos Henrique Ferreira, um homem feliz. "Sinto-me a jogar em casa", conta o chef de 34 anos ao falar das suas raízes em Santar e das lembranças de um tempo em que o avô materno foi feitor da quinta onde agora Henrique comanda as operações na cozinha.A inspiração para ser cozinheiro veio da mãe: "Este miúdo punha-se em cima de um banco a cozinhar", mimetiza, trazendo-a à conversa e jurando que a mãe é das melhores cozinheiras do mundo. Foi a este banco que subiu para fazer o seu primeiro prato, ovos mexidos, tinha 4 ou 5 anos. O grande desafio, contudo, veio na adolescência: "A minha mãe ficou doente, éramos dois irmãos em casa mais o meu pai, alguém tinha de cozinhar." Henrique acolheu o desafio com gosto e puxou dos galões dos pratos da terra, como o coelho à Mirra, "o único prato verdadeiramente típico de Santar que se conhece", para aperfeiçoar a arte e se encarrilar na cozinha.O avô Aires Ferreira também é recordado com carinho, um senhor que ganhava a vida como agricultor, mas que amava a cozinha. Nos anos 70 lançou o livro Caça e Pesca, um manual de receitas tradicionalmente beirãs publicado localmente. Henrique lembra-o nas tardes de pesca, no rio – da caça, o chef fugia a sete pés. "Não gostava tanto de ir à caça, mas gosto dos pratos." No receituário dos três restaurantes que chefia desde 2016 estão carnes de javali, coelho e pombo. A história não fica completa sem o nome de Osvaldo Amado, o enólogo da Global Wines que é uma espécie de braço-direito de Henrique na hora de criar novos pratos."O Henrique faz a carta, eu dou-lhe o aconselhamento", diz Osvaldo, já acomodado na conversa. Elevar a comida e o vinho é o objetivo que os une. É certo que para o enólogo, bairradino que sonhava ser piloto de aviões antes de se dedicar às castas, há pratos que lhe complicam a vida na harmonização, especialmente os que levam laranja. "Mas com 140 referências de vinho que temos na Global Wines, há sempre alguma que casa bem."Entre a cozinha tradicional de Cabriz, a atlântica com toque contemporâneo do Encontro e a de fine dining do Paço dos Cunhas há diferenças evidentes, embora Henrique se agarre às raízes e ao produto em qualquer uma delas. "A origem dele está aqui", atira Osvaldo. Propostas de Lisboa e do Porto não fizeram Henrique pensar noutras viagens: "Neste projeto ainda não consigo dizer ‘missão cumprida’."Talvez esse momento chegue com uma estrela Michelin?, perguntamos, entre colheradas de gelado de maçã camoesa com suspiro e puré de maçã bravo-de-esmolfe. "Qualquer cozinheiro gostava de ter uma estrela Michelin, quem disser o contrário está a mentir, mas não morro por isso."