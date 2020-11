Este fim de semana, até às 13h é hora de brunch

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mano A Mano (@manoamano_x)

Se o brunch já era a atividade de fim de semana preferida de muitos lisboetas, com as regras do recolhimento obrigatório passou a ser a atividade mais conveniente. Continua nos sítios do costume e alguns restaurantes criaram brunchs especialmente para estes fins de semana.Sábado e domingo, às 13h oestá a fechar, depois de ter servido o seu novo brunch de fim de semana. Abre às 11h30 e isto dá tempo para um menu pensado ao estilo pan-asiático, como é conceito do restaurante do Chiado. Escolhem-se três dim sums clássicos, dois crepes primavera de pato à Pequim, dois wontons fritos de camarão, um bao e uma sopa — tudo acompanhado por chá, à boa maneira cantonesa. A refeição fica pelos €22 e há uma versão vegetariana. No final, fecha-se a estadia na rua com três dim sums doces e gelado de gengibre.Também o restaurante italiano, na Rua do Alecrim, adaptou as suas massas e focaccias a refeições matutinas. Há três menus a escolher, dos €15 aos €17,50, um deles totalmente vegetariano. Os menus incluem cornettos (uma espécie de croissants italianos), burratas e outros queijos, presunto e mortadela, uns com massa, outros com saladas, todos com diferentes pratos de ovos.No edifício do CCB, opertence ao mesmo grupo deste último italiano, o Gurpo Sushi Café, e adoptou a mesma estratégia — três brunchs, entre os €15 e os €17,50. Neste restautante cruzam-se influencias japonesas e italianas e assim se explica que haja um menu com doroyakis, ongiris e temakis; um com focaccias, ovos com guanciale e cogumelos porcini e um terceiro com um pouco disto tudo.Se uns carregam no sotaque italiano, outros colocam-no em stand by. Ade Alvalade dá descanso às pastas e pizzas e, juntamente com o, recebe o brunch do MATT Café, entre as 9h30 e as 12h30. Prometem-se panquecas das boas.Mais virada para um brunch português com alguns requintes de pequeno almoço de hotel, o, de Marlene Vieira, no Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia, põe uma mesa farta. Há pães caseiros — com destaque para um brioche guloso — panquecas, ovos em diferentes confenções e frutas. O pequeno-almoço promete forrar o estômago para a tarde inteira, mas quando a fome apertar à noite pode aquecer um dos pratos do Zunzum. O restaurante oferece 30% de desconto no take away aos clientes deste pequeno grande almoço.Perante a cede de uns de sair à rua, outros estão a achar esta uma boa oportunidade para aproveitarem o lar, 48 horas por fim de semana. Nesse caso contam com as entregas ao domicílio e, na lógica do brunch, a cozinheira Leonor Godinho, chef da Musa da Bica, prepara cabazes de brunch para finalizar em casa. Ficam entre os €18 e os €35 e trazem massa para panquecas, sumo, granola manteiga de frutos secos, scones prontos a cozer no forno ou até cookies na versão mais cara. As encomendas são feitas com antecedência no instagram de Leonor Godinho.