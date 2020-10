Em plena pandemia o Congresso dos Cozinheiros fala de saúde mental

Aos 15 anos, o Congresso dos Cozinheiros aborda o problema que assola a restauração há muito sem ser, na maior parte das vezes, olhado de frente: a saúde mental. De 10 a 12 de novembro, no Centro de Congresso do Taguspark, em Oeiras, cozinheiros, empresários, produtores e tantos outros profissionais ligados à restauração e turismo juntam-se para três dias com pouco público e streamings gratuitos online.

O programa ainda está por revelar mas antecipam-se 50 oradores entre palestras, debates e entrevistas e até uma série documental a estrear no evento — tudo sob o tema #nósaspessoas. Os participantes são desafiados a olhar o futuro da gastronomia e da restauração centrando-se nas pessoas que trabalham neste sector. A saúde mental é encarada por Paulo Amado, diretor do Congresso, como um problema central e por isso surge, na 16ª edição do evento, a parceria com a Oficina da Psicologia.

Através do protocolo entre o Congresso dos Cozinheiros e esta instituição, "serão disponibilizados vídeos, workshops e técnicas" aos profissionais da restauração para que possam lidar "com a pressão, exigência e consequências do trabalho na restauração", lê-se em comunicado de imprensa. Também por causa deste protocolo, 10 profissionais da restauração vão receber 12 sessões de terapia anónimas e gratuitas.

As apresentações e projetos, debates e entrevistas vão ser transmitidas online, no site do Congresso, e contam com nomes grandes do sector em Portugal, como João Rodrigues (chef do Feitoria, com uma estrela Michelin e responsável pelo Projecto Matéria) ou Rui Sanches (CEO e fundador da Plateform), nomes internacionais como Bel Coelho (chef do restaurante Clandestino, aberto em São Paulo apenas duas semanas por mês) e João Ferraz (responsável pelo projeto brasileiro Casa do Carbonara), e rostos de uma nova geração de cozinheiros portugueses como Leonor Godinho (da Musa da Bica), Pedro Bandeira Abril (Chapitô à Mesa e responsável pelos jantares Friendly Fire), Tiago Lima Cruz (ex-Sal Grosso), Pedro Monteiro (Musa de Marvila) ou Bernardo Agrela (Praça).