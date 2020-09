Do assédio à saúde mental: quem quer mudar a restauração?

No início eram só mulheres. O génesis d’As Beatas, restaurante na Graça, em Lisboa, foi feito de mulheres: duas sócias com um programa feminista, Diana Reis e Telma Santos, e outras mulheres na sala e cozinha. "Apercebemo-nos que um projeto feminino não é um projecto feminista", diz Telma. "É preciso mais do que ter mulheres, é preciso discutir as hierarquias nas cozinhas, classes sociais, perceber que é um problema estrutural e perguntar onde estão os negros, as mulheres trans, os homens trans, homossexuais nas cozinhas?", pergunta-se Telma.

A falta de representatividade, sobretudo em lugares de poder, é colossal. A questão não é exclusiva da restauração, mas nestes ambientes militarizados, de horários repartidos e sob pressão tudo é exponenciado. Além do assédio, as histórias de depressão, burnout e destruição da vida familiar são comuns e há uma geração de cozinheiros a querer fazer activismo de dentro das cozinhas cá para fora.

"É preciso discutir tudo isto ao mesmo tempo" - Telma está decidida, deixou de querer fazer "aquela conversa de corredor, quero é gritar, estar presente". A sua área são as artes performativas - onde o problema é semelhante, diz - e juntou-se a Diana, cozinheira e chef desta cozinha, para abrirem um restaurante assumidamente feminista. Isto significa fazer uma espécie de ativismo de bairro, ter preços baixo (praticamente sem lucro) para dar um acesso mais democratizado a uma cozinha autoral e ir desconstruindo qualquer conversa homofóbica, racista ou misógina que apareça, explicam as sócias.

"Faço cozinha de autora e só isso já é um ato revolucionário", diz Diana que no D’as Beatas tem uma carta com cruzamentos inesperados, como as gyosas de língua de vaca, mexilhões com molho de cerveja ou salada de feijão frade com pickle de ananás. Na restauração, a mulher está associada à cozinha tradicional portuguesa - as chefs mais renomadas estão associadas a isso - e é difícil subir na hierarquia tipicamente rígida de uma cozinha quando se "ouve que uma mulher não tem força para pegar numa panela" e se tem de fechar os olhos à objetificação.