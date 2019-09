Dia mundial do turismo celebrado com vinho

O Dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980, a 27 de setembro (por ser a data em que, no ano de 1970, entraram em vigor as diretivas entretanto consideradas marcantes para o turismo global) e este ano as comemorações oficiais são na Índia, sob o mote Turismo e emprego: um futuro melhor para todos.

Portugal alia-se às celebrações, sobretudo através do enoturismo, um sector em franco crescimento no País. Assim, a Adega do Soalheiro, berço dos monovarietais da casta Alvarinho, situada em Melgaço, na região dos Vinhos Verdes (sub-região Monção e Melgaço) abre as portas ao público, oferecendo uma prova Clássica de Soalheiro Clássico, o néctar mais emblemático da marca, com vista panorâmica sobre o Vale do rio Minho e seus vinhedos , desafiando também os visitantes a conhecer a Adega e os diferentes locais de produção.A prova clássica é gratuita, mas de , e pode ser realizada às 10h, 12h, 14h ou 16h. Poderá ainda optar pela prova de outras dimensões Soalheiro: Prova Origem, Prova Fusion, Prova Nature e Prova Premium, também sob marcação prévia.Já em Palmela, que pertence à região vitivinícola da Península de Setúbal, o programa de celebração do Dia Mundial do Turismo – que coincide com a Feira Medieval de Palmela, a decorrer na vila de 27 a 29 de setembro – desenrola-se em diferentes localizações: de 24 a 28 de setembro, das 10h às 19h, há prova de um vinho acompanhado de uma tiborna de sardinha, por €3, na Casa Mãe da Rota de Vinhos; exclusivamente no dia 27, às 11h e às 16h, a Casa Ermelinda Freitas, em Fernando Pó, oferece visita guiada à adega, com prova de um vinho Quinta da Mimosa (gratuito, mediante reserva ); no mesmo dia, às 11h, a Quinta de Alcube, em Azeitão, também oferece visita guiada à adega, com prova de um vinho.

Há, ainda, promoções: a 26 e 27 de setembro, das 9h às 13h e das 14h às 18h, a empresa Filipe Palhoça Vinhos oferece um voucher "Enoturismo na Quinta", na compra de qualquer artigo Quinta da Invejosa (na loja da adega); e a loja da adega da Sivipa dá 15% de desconto na compra de Moscatéis de Setúbal, só no dia 27, das 10h às 12h e das 14h30 às 17h.