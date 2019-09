Dia aberto na Fundação Eugénio de Almeida, em Évora

Durante quatro dias, entre 26 e 29 de setembro, a Fundação Eugénio de Almeida promove um conjunto de atividades lúdicas, informativas, pedagógicas e artísticas, com o objetivo de dar a conhecer os seus espaços, projetos e equipas.

Desde 2012 que a Fundação Eugénio de Almeida celebra, por ocasião do Dia Europeu das Fundações e dos Doadores, 1 de outubro, o seu Dia Aberto, um evento que pretende aproximar a Fundação do público, mostrando um pouco daquilo que é a sua atividade diária, quer seja na área da missão – social, cultural e educativa – que ser na área de produção vitivinícola, pecuária ou agrícola.

Entre os dias 26 e 29 de setembro, a Fundação – criada por Vasco Eugénio de Almeida, sem herdeiros diretos, há 56 anos – organiza e convida à participação num vasto conjunto de programação, que inclui a visita à exploração agropecuária na Herdade de Pinheiros, à Adega e ao Enoturismo Cartuxa, mas também ao Centro de Arte e Cultura (CAC), ao Centro de Inovação Social (CIS) e ao Páteo de S. Miguel, sede da Fundação. O programa inclui música e atividades artísticas, workshops e visitas encenadas, ações de voluntariado, documentários e cinema, jogos, pinturas faciais, animação de rua e muitas outras iniciativas.





No dia 26, pelas 20h30, dá-se início a este Dia Aberto com a realização da quarta corrida pela história da família Eugénio de Almeida. Trata-se de uma corrida noturna que é também um convite à atividade física lúdica num percurso que passa pelos principais pontos da cidade de Évora ligados à história desta família. Os participantes vão poder descobrir, por exemplo, que a designação do Hospital do Patrocínio constituiu uma homenagem de Vasco Maria Eugénio de Almeida à sua avó, Maria do Patrocínio Barros Lima, ou que o Palácio Farrobo (atual Tribunal de Évora), foi uma das residências da família em Évora.

Dia 27 é dirigido especialmente à comunidade escolar, convidando-se os alunos dos vários ciclos de ensino da região a participar em visitas e jogos e a descobrir os diferentes espaços da Fundação, como o Páteo de São Miguel, o Centro de Arte e Cultura, o Centro de Inovação Social, o Enoturismo e a Adega Cartuxa. Destaque também para visionamento do documentário Before the Flood, de Leonardo DiCaprio, sensibilizando os jovens estudantes eborenses para as importantes questões das alterações climáticas.

Neste mesmo dia 27, a partir das 18h, a programação estende-se ao público em geral e às famílias, decorrendo no Centro de Inovação Social um conjunto de breves atuações musicais de jovens músicos da cidade. No Centro de Arte e Cultura decorrerá o Speed Dating Ciência e Arte, colocando cientistas e artistas em diálogos rápidos com o público. Às 21h30, na Coleção de Carruagens, realiza-se uma oficina de jogos musicais para famílias, tendo como pano de fundo as carruagens que estiveram ao serviço da família Eugénio de Almeida há mais de 100 anos. À mesma hora, mas agora dirigido a adultos e famílias, será novamente exibido o documentário Before the Flood no Centro de Inovação Social. A noite termina, pelas 23h30, no Arquivo e Biblioteca Eugénio de Almeida, para uma sessão de puzzle room, decifrando, em equipa, enigmas e pistas para encontrar a saída deste local.

No dia 28 o público poderá participar em visitas guiadas ao Páteo e ao Paço de São Miguel, à Coleção de Carruagens, ao Arquivo e Biblioteca Eugénio de Almeida, ao Centro de Arte e Cultura, ao Jardim das Casas Pintadas e ao Centro de Inovação Social. Mais uma vez, estará aberta a imponente Torre do Sertório – o ponto mais alto de Évora, com visitas apenas um dia por ano, de onde se tem uma bela panorâmica da cidade –, na entrada do Páteo de São Miguel. Também se pode participar numa Prova de Vinho da Adega Cartuxa, concertos, leituras encenadas com música ao vivo e pinturas faciais no Páteo de São Miguel, workshops de artesanato, ações de voluntariado e concertos de música no Centro de Inovação Social, ou visitas breves a obras selecionadas da exposição Studiolo XXI – desenho e afinidades, com Albuquerque Mendes, Samuel Rama, Alexandre Pomar e Sebastião Resende no Centro de Arte e Cultura, entre muitas outras atividades. Às 21h30, no Pátio de Honra do Centro de Arte e Cultura, tem lugar um cine-concerto, no qual K. Wölf e Orla tocam ao vivo com o filme De manha~ a` meia-noite, de Karl Heinz Martin. A noite termina a altas horas com um after-hours no pátio interior do Centro de Inovação Social, tendo a Fundação convidado um DJ eborense e os alunos da Escola Profissional da Região Alentejo para uma sessão de VJ.

Dia 29 é a não perder, com uma visita comentada ao Conjunto Arqueológico da Herdade das Murteiras ou as visitas guiadas com os diferentes os curadores Nuno Faria e Fátima Lambert às exposições do Centro de Arte e Cultura. A fechar, às 18h, há Visita Encenada ao Paço de São Miguel.