Covid no Restaurante Noélia: "Não corremos mais riscos"

"Fui a única a assumir isto, muitos ficariam calados numa situação destas". Mesmo preocupada com a repercussão que o caso possa vir a ter, Noélia Jerónimo, internada no Hospital de Faro, de onde nos fala por telefone, não tem remorsos: "sempre fui extremamente responsável, e estou a tentar fazer com que tudo corra pelo melhor".

O seu restaurante, o Noélia e Jerónimo, reputado como um dos melhores e mais procurados de Cabanas de Tavira e que reabrira a 21 de maio, foi forçado a fechar portas exatamente um mês depois, no passado domingo, quando foram detetados quatro casos positivos de Covid-19 - sendo o seu o mais grave entre eles.

"Já tínhamos tido um cliente que se queixou de não se sentir bem numa das mesas, mas já tinha feito o teste e tinha dado negativo", conta a proprietária que, apesar de hospitalizada há dias, está estável. "Depois, na quinta [18 de junho], houve um funcionário que começou a ter sintomas, e mandámo-lo logo para casa".

Só fecharam as portas três dias depois, no domingo seguinte. "Nunca pensámos que pudesse ser alguma coisa, mas pedi a todos para fazerem o teste e vieram os resultados positivos" - além de Noélia, três trabalhadores da cozinha, entretanto colocados de baixa e em quarentena.

Acredita que os clientes não tenham sido expostos - "nenhum dos funcionários de sala foi infetado ou exibiu sintomas" - mas, mesmo assim, Noélia encoraja quem esteve no restaurante entre os dias 18 e 21 de junho a testar-se. "Não tenho conseguido responder a todos os clientes que me têm contactado, mas se tiverem algum sintoma vão por favor fazer o teste".

Ainda que garanta ter cumprido com todas as medidas de segurança e higiene recomendadas pela DGS, Noélia afirma que muitos clientes não têm colaborado. "As pessoas não respeitam o uso de máscara na entrada e movimentação dentro do restaurante, e ficam chateadas quando lhes chamamos à atenção". A proprietária conta que chegou a ter "um caso de uma senhora que me disse que não havia problema, porque no Algarve não existia Covid".

Por enquanto, não há perspetivas para o retorno do Noélia e Jerónimo. "Provavelmente este verão já não vou reabrir, só abriremos se tivermos todas as garantias de segurança máxima", diz Noélia. Uma coisa é certa: "Enquanto houver casos positivos ninguém abre portas, não vamos correr mais riscos".