Chocolates com terroir: Vinte Vinte é a nova marca de chocolates portuguesa

A promessa já andava no ar desde a abertura em julho do WOW e do seu Museu do Chocolate: sabia-se que daquela fábrica toda envidraçada, qual cenário tirado do Charlie e a Fábrica de Chocolate de Tim Burton, haveria de sair uma nova marca de chocolates portuguesa para o mercado. No papel do excêntrico Willy Wonka encontrámos, não um Johnny Depp cartolado, mas um Doctor Bean de fato e sapatilhas, alcunha pela qual é conhecido o mestre chocolateiro Pedro Araújo. A busca pelo chocolate perfeito guiou-o numa viagem por vários países produtores de cacau – devidamente documentada no museu – e por mais de 500 provas para acertar detalhes como o perfil da torra de cada uma das quatro gamas da novíssima gama Vinte Vinte. Um processo que demorou mais de um ano e meio.

O nome da marca nada tem a ver com o ano de lançamento, mas sim com a área do planeta em que se encontram os melhores produtores de cacau: "os cacauzais nascem sobretudo num território circunscrito do planeta, a chamada faixa do cacau que é precisamente uma área compreendida vinte graus a Norte do Equador e vinte graus a Sul do Equador". Aqui enquadram-se países como o Perú, o Madagáscar, a Nicarágua, o Uganda, a República Dominicana, a Venezuela ou o México, terroirs que estão presentes nas linhas Intensity e Grand Cru, precisamente as gamas bean-to-bar dos chocolates Vinte Vinte.

Um chocolate bean-to-bar, explica Pedro Araújo, é aquele que é feito diretamente a partir da fava de cacau, apresentando características aromáticas bem mais vincadas e persistentes do que um chocolate industrial ou artesanal feito à base de manteiga de cacau. Assim, no 100% Perú há um amargor frutado que fica longamente colado às nossas papilas gustativas; no 85% de Madagáscar é possível sentir aromas florais e a fruta madura, envolvidos por uma elevada acidez; no 75% da Nicarágua são as notas a frutos secos e a azeitona que sobressaem; no 65% Madagáscar nota-se a presença de ameixa madura; no 55% Uganda, que é o ponto de convergência dos amantes de chocolate negro e dos partidários do chocolate de leite, aflora um chocolate redondo com laivos de avelã; e no 45% Venezuela, que demorou três meses a ser afinado, sente-se o veludo e a gordura natural de um chocolate que, sendo negro, já tem incorporado na sua composição leite de origem açoriana.

vinte vinte bean to bar

Em todos, há uma regra de ouro para que o chocolate seja devidamente apreciado: "não mastigar". Se a isso juntarmos a análise do brilho, do "crack" ao partir um quadradinho – sinais de um chocolate bem temperado – e do cheiro, onde é possível captar logo à partida alguns aromas, temos a lição bem estudada para nos lançarmos numa prova bem feita.

Ainda na categoria bean-to-bar – que no mercado português tem uma expressão curta, com poucas marcas a assumirem essa produção – a Vinte Vinte lançou a sua joia da coroa: o Grand Cru do México, um chocolate da região de Soconusco: "para ser considerado um Grand Cru é preciso referir o país de origem ou a região ou a quinta e ano da colheita. Nós incluímos toda essa informação no nosso chocolate". Uma barra de 50g desta pequena relíquia, da colheita de 2019 da Finca de La Rioja, ("a melhor quinta de cacau do mundo" para Pedro Araújo) custa €20.

mexico vinte vinte

Se lhe parecer uma extravagância, foque-se na gama Classic. Aqui a produção da Vinte Vinte conta com a ajuda da empresa holandesa Daarnhouwer, o principal fornecedor de cacau de qualidade do mundo, à qual a marca do WOW vai buscar a manteiga de cacau. A matéria prima, proveniente do Gana, é posteriormente incorporada nos chocolates negros de 70% e 58%, no de leite 35% e no chocolate branco: "são chocolates mais próximos do paladar a que está habituado o consumidor português". Há ainda a gama Fusion que combina o chocolate com a avelã, o chilli, a menta, a flor de sal e os frutos vermelhos.

Para já, os chocolates Vinte Vinte estão apenas disponíveis nas lojas do World of Wine, mas no início de 2021 a marca, que tem uma capacidade instalada para produzir 20 toneladas anualmente, vai chegar a vários pontos de venda do País. Em 2022 o objetivo é entrar nos mercados internacionais. Os preços variam entre os €4,75 e os €20 e os chocolates estão disponíveis nos tradicionais formatos de barra (25g e 50g), caixas de bombons (24 unidades) e de carrés (40 e 48 unidades) e ainda em latas de nibs de cacau (150 g). Há também trufas clássicas e de Vinho do Porto Fonseca e latas de cacau em pó (150g) a complementar a oferta Vinte Vinte.