Chegar a bom Porto (de Santa Maria) com Miguel Laffan

Miguel Laffan é o novo chef do restaurante da estrada do Guincho. Depois de oito anos no L'AND Vineyards, o cozinheiro natural de Cascais, que deu a primeira estrela Michelin ao Alentejo - e que a perdeu no ano seguinte, para a recuperar logo de seguida - regressa a casa

O dia de estreia da primeira carta de Miguel Laffan enquanto chef (e sócio) no Porto de Santa Maria, o histórico restaurante de peixe e marisco da estrada do Guincho, em Cascais, calhou no mesmo dia da visita da SÁBADO. Escrevemos calhou, mas, na verdade, a entrevista - em que o chef falaria dos oito anos no L'AND Vineyards, da pressão das estrelas Michelin e da sua nova vida no (e do) Porto de Santa Maria [PSM] - tinha sido combinado uma semana antes, só que na azáfama natural das renovações, o chef não se apercebeu do overbooking.



Para acrescentar algum drama, pouco passava do meio-dia quando batemos à porta, precisamente à hora de preparar tudo para que não haja percalços entre o momento em que o primeiro cliente do turno do almoço entre e o último saia.



"Já conhece a nossa adega?", pergunta Laffan, tentando ganhar tempo. De pronto, fomos com o sommelier António Guerreiro à lendária cave de vinhos, passando pelo "spa das lagostas", um tanque de 15 mil litros, que pode conter até mil quilos de marisco.



A adega é monumental e labiríntica. Todos os almoços deviam começar com uma digressão pelas 20 mil garrafas de vinho de 1.200 referências, algumas de garrafeiras particulares. "Em anos de Barca Velha, há clientes que me dizem para comprar quatro ou cinco e guardar. Não perguntam o preço e dispensam provas. É à confiança", diz o sommelier.



É um tipo de confiança e de clientela que se conquista com o tempo, mantendo a bitola sempre bem elevada. No caso do PSM, são 72 anos de História e tradição, 25 dos quais ostentando a célebre estrela Michelin, entre 1984 e 2008. "E porque é que o PSM não há de voltar a ter uma estrela?", pergunta, de forma retórica, Miguel Laffan, ele que conhece e sentiu na pele, como poucos em Portugal, os critérios do Guia.



No L'AND Vineyards, em Montemor-o-Novo, onde passou os últimos oito anos, Laffan conheceu a sensação de conquistar uma estrela Michelin pela primeira vez (e era a primeira a ir para o Alentejo), de a perder um ano depois e de a reconquistar no ano seguinte.



Enquanto esteve em Montemor-o-Novo, a família continuou a viver em Cascais: "Ia e vinha. Num ano fiz 100 mil quilómetros." Não foi apenas a distância, porém, a ditar o regresso a casa. "Quis sair para escapar à pressão de manter a estrela", admite. "É uma pressão enorme, que nos tolda as ideias e a criatividade. E oito anos é muito tempo... Comecei a preparar a saída mais cedo, mas quando perdi a estrela em 2016 - uma autêntica humilhação -, percebi que teria de ficar e recuperá-la."



A entrada de Laffan no PSM foi antecedida de extensas obras na cozinha e coincidiu com a formação do Grupo Porto de Santa Maria, do qual Laffan é sócio e que inclui ainda as cervejarias Dote, o Chicken All Around (no Mercado da Ribeira e em breve no Oeiras Parque) e o Organic Caffe (no Hotel Palácio Estoril).



"Toda a brigada do restaurante tem entre 20 e 35 anos de casa", refere o Sr. Garcia, que conta 21 anos a servir ali à mesa e se recorda de todos os clientes especiais - e foram muitos: o livro de honra do PSM é um "quem é quem" de Hollywood e da alta diplomacia internacional. O Sr. Garcia lembra-se, por exemplo, de que em 2000 o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, comeu peixe ao sal, e recorda-se porquê: "Em 1997 tinha vindo cá a Hillary, que lhe disse para cá vir provar esse prato quando viesse a Portugal." E assim foi.



Entretanto já passa das 12h30 e alguns clientes começam a entrar. "Atenção que chegaram os primeiros clientes", avisa Laffan, na cozinha, enquanto vai provando pontos de sal e temperos. "A açorda de lavagante precisa de alho, não acham?", pergunta, sem esperar resposta. Volta a provar e reafirma: "Falta mesmo aquele kick de alho."



Em meia hora a sala compõe-se. Não enche, mas é uma sexta-feira de inverno. Fosse sábado ou domingo e o grupo de russos que acaba de entrar não teria hipóteses de se sentar sem ter mesa reservada.



Sai o primeiro cocktail de camarão, o regresso "de um clássico dos anos 80", mas com uma apresentação de cozinha de autor. Embora o registo do PSM não seja o de fine dining, a nova carta apresenta algumas reinterpretações de clássicos - como a salada russa com lavagante - com empratamentos sofisticados. Pode-se tirar o chef do fine dining, mas não o fine dining do chef, diríamos.



São mudanças cirúrgicas, porque a história do PSM não se coaduna com radicalismos. "Temos de enganar um pouco os clientes, introduzir alguma sofisticação sem mudar totalmente os pratos", explica Laffan, que se recorda do que aconteceu quando, há uns anos, sugeriu (a título pessoal, porque já era amigo dos donos do PSM) a substituição de um queijo fresco, que, para ele, não era muito bom: "Um cliente escreveu uma carta de reclamação de três páginas porque já comia esse queijo aqui há mais para 30 anos", recorda, a rir-se.



Entretanto os empregados começam a recolher as primeiras doses servidas. "Ó, chef, tem de fazer mais coisas destas", atira um ao entrar na cozinha com dois pratos vazios. "Gostaram?", pergunta Laffan. Logo ouve a resposta desejada, impressa nas loiças: "Limpinho, limpinho."