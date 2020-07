Para assinalar o Dia Mundial da Pizza, que se comemora a 10 de julho, pedimos a dois pizzaiolos premiados pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) que elegessem uma pizza especial e fomos à procura das pizzarias que abriram no País.O restaurante abriu em 2018, no Porto, e passado um ano já tinha pendurado na parede o certificado Vera Pizza Napolitana. "Desde o início foi implementado um standard de pizza napolitana elevado", diz Vincenzo Marino, o proprietário da Muti que aponta a tradição centenária, a gestualidade do pizzaiolo e a qualidade dos ingredientes como os verdadeiros segredos deste património reconhecido pela UNESCO em 2017."É um processo muito sensível, é preciso um sexto sentido para interpretar a pizza." Ao lado de Vincenzo, que assume a gestão do restaurante, estão os pizzaiolos Marcos Viana, que trabalhou anteriormente com Antonio Mezzero, e Harpreet Singh. Os três são unânimes em apontar a pizza Marguerita (€8) como a sua favorita: "É um clássico."Para o Dia Mundial da Pizza, contudo, Vincenzo prefere a pizza Muti, "uma das preferidas dos clientes". Leva mozarela fior di latte, presunto de Parma com 24 meses de cura biológica e burrata (e custa €15). "É uma pizza que tem um contraste interessante entre a mozarela quente, a burrata fria e a salinidade do presunto".Mesmo que estejamos a falar ao telefone, não há dúvidas de que os olhos de Tanka Sapkota brilham quando a conversa repousa na arte de fazer pizzas. "Uma pizza boa tanto tem de ser saborosa como muito saudável", defende o chef nepalês que, por obra do destino, como o próprio diz, chegou a Portugal com a paixão pela gastronomia italiana a correr-lhe no sangue e as ideias de projetos a fervilhar na cabeça.Já depois de ter cursado na escola italiana Gambero Rosso, em 2008 e 2009, conquistou pelos seus restaurantes lisboetas Come Prima e Forno d’Oro a distinção Vera Pizza Napoletana, conhecida como as estrelas Michelin das pizzas. O segredo do sucesso reside em grande parte na utilização de ingredientes biológicos e de produtos nacionais, como os figos do Algarve, as beldroegas e o queijo curado de São Miguel, que compõem a sua mais recente pizza sazonal de verão (que pode provar por €12,95). "A pizza fácil de fazer é aquela que engorda. Nós queremos fazer exatamente o contrário: uma pizza saudável, que não é nada fácil de fazer, e que tenha bons produtos."