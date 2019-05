Capa n.º 784

A chegada dos meses sem érre é acontecimento para fanfarra. Aconteceu no Apolo 78, um snack-bar em Loures, que para assinalar maio chamou músicos da banda dos bombeiros - o quartel é ali perto - para tocar à porta. Alegrem-se os céus e sobretudo as terras a sul de Coimbra: está aí a época dos caracóis.O Apolo 78 é um dos mais famosos sítios para comer caracóis em Loures, o concelho autodenominado capital do caracol. Esta casa de pasto saloia faz parte de uma rota de mais de 10 restaurantes onde se comem caracóis no molho tradicional, mas também outras receitas de quem vê no caracol mais do que um rastejante entretém de boca. Há feijoadas, chamuças ou hambúrgueres de caracóis em restaurantes como O Retiro do Raposo, o Típico da Vila (ambos em Bucelas), a churrasqueira Ideal ou o Grelhador (em Loures).

