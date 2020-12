São propostas originais, que outros não ousam, seja por falta de matéria-prima ou receio de desagradar. António Maçanita, porém, tem onde ir buscar uvas raras excelentes e não hesita em pôr em prática as suas ideias audazes - e no mercado, em garrafeiras, restaurantes selecionados e na sua loja online, que por estes dias dispõe de packs não só de Natal, a partir de €20, mas também beneficentes, com metade dos lucros a reverter para o combate à Covid-19, via Cruz Vermelha. Além disso, "embrulha-as" com dose idêntica de criatividade: tanto os nomes de muitos dos vinhos, como os respetivos rótulos, têm um toque de irreverência.Entre as novidades que o enólogo lançou este outono, o vencedor no campeonato das surpresas é O Alfrocheiro TB Quer Estar Nu. O nome diz tudo: Maçanita percebeu que o Alfrocheiro que cultiva no Alentejo, nas vinhas da Adega Fita Preta, apesar de vir de casta mal-amada, por falta de cor e corpo, tinha qualidade suficiente para se estrear a solo e ombrear com as nobres Alicantes e Tourigas.Não se enganou: de perfil elegante, este monovarietal é perfeito para aprender tudo sobre os aromas florais e exóticos do Alfrocheiro, uma das castas mais plantadas em Portugal, mas que, como se explica no contrarrótulo, precisa de tempo para se apurar: este só podia vir de uma vinha velha, com 47 anos, de cepas bem retorcidas.Outra surpresa vem de mais uma casta tinta mal-amada: a Castelão de película grossa, ideal para resistir tanto às chuvas como aos escaldões e à podridão, que nas encostas da Arrábida, Península de Setúbal, tem o nome de Periquita e, no Ribatejo, se chama João Santarém. O Tinto de Castelão alentejano de Maçanita é outra coisa: em vez de tirar muito volume de cada parcela, e a casta dá para isso, fez o inverso para criar excelência: antes pouco mas bom, que muito e fraco.Também chamada Tinta Amarela, a Trincadeira Preta é, na verdade, uma casta frágil: de película fina, estraga-se facilmente, tanto com chuvas, que a apodrecem, como com escaldões, que a secam. Portanto, "não é tão preta" como a designação oficial sugere, antes pouco carregada, com aromas a fruta fresca, que desaparecem se não for colhida no tempo certo - é o que mostra o vinho de Maçanita e o que sintetiza o nome que para ele escolheu.Outra lição é o Moreto, que poucos sabem ao que sabe, uma vez que nunca aparece a solo, sendo só usado, em parcas quantidades, para dar frescura aos lotes. De maturação tardia, adora calor mas nunca se eleva no açúcar nem na cor e os seus aromas são muito suaves e o corpo leve. Maçanita consegue mostrar-lhe a graça, a partir da vinha velha que trabalha no sopé da serra d’Ossa, Chão dos Eremitas, adjuvada pelo contacto prolongado com as películas e estágio de ano e meio em barricas velhas. O resultado desconcerta: não é que o Moreto pode ter estrutura?Também do Chão dos Eremitas vem a Tinta Carvalha, que nem parece ser do Alentejo: tem uma mineralidade que lembra serras altas, própria da casta mas sublinhada com o estágio em inox. É um tinto para peixe assado, não há muitos. Mas há brancos, claro - como o de talha criado por Maçanita com Roupeiro (que é a Síria na Beira) e Antão Vaz (sublime no Alentejo). Aos aromas típicos das castas juntam-se as notas do barro, que evocam terra molhada. Isso mesmo se nota também n’O Tinto do Pote de Barro, fresco, musculado e agreste como uma noite de tempestade, o chamado vinho para "homens de barba rija".Dos Açores vêm outras lições do enólogo, com castas tão raras que não existem em mais lugar algum: o Terrantez do Pico, que esteve em risco de extinção e Maçanita ressuscitou, encepando-o também em São Miguel (agora na colheita de 2019, com as anteriores edições esgotadas há muito), e o Arinto, bem diferente do continental, plantado nas fendas das rochas do Pico, debruadas a muros de pedra que o protegem e são Património Mundial - na versão Indígenas (mais contido) ou Sur Lies (que implica tempo passado em contacto com os resíduos, ou borras, após a fermentação), é companheiro ideal para marisco, acentuando-lhe o sabor a mar com a sua frescura única, atlântica.o alfrocheiro tb quer estar nu€21,94arinto dos açores - indígenas.€27,50terrantez do pico€49,90arinto dos açores - sur lies€32,90tinta carvalha (gama chão dos eremitas)€35tinto de castelão€20,40a trincadeira não é tão preta€23,94moreto (gama chão dos eremitas)€35o tinto do pote de barro€23,94branco de talha€19,90