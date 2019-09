A Musa de Marvila agora está na Bica

Com três anos de sucesso em Marvila, a Cerveja Musa aproximou-se este verão do coração da cidade, abrindo um novo bar-restaurante no bairro da Bica (na Calçada Salvador Correia de Sá, 2), também em Lisboa, com um menu com 15 cervejas – maioritariamente receitas Musa, mas também cervejas convidadas nacionais e internacionais – e uma carta de petiscos desenhada por Leonor Godinho, vinda do sofisticado Feitoria, a que se alia agora uma programação musical de relevo.





Assim, aos petiscos inspirados pela cerveja e seus rituais – com fermentados caseiros, como chucrute, kimchi e pão de fermentação lenta, aguachile mexicano com american IPA, tarte de requeijão com caramelo de stoute e falafel de tremoço – junta-se o, que a 26 de outubro vai unir um DJ-set de Joaquim Quadros e Joaquim Albergaria a um prato de jaquinzinhos e a 23 de novembro porá pataniscas na mesa, ao som de música escolhida por Ana Bacalhau.Não só.é outra das iniciativas do programa: a 19 de Outubro recebe o rapper Holly Hood e a sua "Miúda" Isa Pólvora a fazerem rimas na cozinha, enquanto criam petiscos de autor, e a quadra natílcia será abrilhantada por The Legendary Tigerman, a preparar um Bacalhau à Gomes Tigre com sabor a blues.Às quartas, das 17h às 20h, há– com cada cerveja pedida a dar direito a um pequeno petisco e a uma música desejada –, enquanto, aos domingos, os fins de tarde são vegetarianos, acolhendo o projeto Comer Amor.