A História de Portugal serve-se à mesa no restaurante Egoísta

Imagine que nasceu no final do século XIV e se está a deliciar com um caldo de carne e verças e com finos vinhos de Borgonha no banquete oferecido pelo Infante D. Henrique para apresentar o plano ultra-secreto da conquista de Ceuta aos nobres de Portugal; ou que se sentou na mesma sala que o Rei D. Luís, em 1887, para se refastelar com o brioche et foie gras preparado pelo Abade de Priscos; ou ainda que é uma personagem d'Os Maias e que presencia o repasto oferecido por João da Ega ao banqueiro Jacob Cohen, no Hotel Central.





São estes alguns dos episódios reais e literários que marcam os dez anos do restaurante Egoísta, da Póvoa de Varzim.

Servidos pela mão do chefe Hermínio Costa, todos os jantares são guiados por um crítico ou por um historiador que pinta o quadro da época, contextualizando os hábitos de então. O primeiro e o último, que acontecerá em Junho de 2020, têm como figura central Eça de Queirós, escritor poveiro que é homenageado através da sua obra.



Os restantes são centrados em episódios da História de Portugal, como o banquete oferecido em 1565 a D. Maria de Portugal para celebrar o casamento com o Duque de Parma, tema que marcará o próximo jantar de quarta-feira, dia 11 de Dezembro, às 20h.



Canja de pombo, peixes nobres e pratos de caça serão algumas das iguarias servidas por Hermínio Costa que, em conversa com a SÁBADO no final do terceiro jantar temático, confessou-se "fascinado" com esta experiência: "voltei a estudar história da gastronomia".

Entre sorrisos e um sentido de missão cumprida, o chefe de 60 anos, que acompanha o restaurante Egoísta desde o primeiro momento, revelou ter-se assustado um pouco quando lhe propuseram recriar dez jantares históricos.



Até porque muitos deles não têm sequer uma ementa registada, hábito tardio nas mesas senhoriais do reino. Mas "como dos fracos não reza a história", Hermínio Costa rodeou-se de historiadores e de livros para se dedicar com afinco a este desafio: "nas últimas férias, os meus livros foram à volta da gastronomia".

Um dos manuais que o acompanhou nesta viagem foi o Livro de Cozinha da Infanta D. Maria, o mais antigo manuscrito de receitas de Portugal, assim como textos de época, como a Crónica da Tomada de Ceuta de Zurara que dava conta das "viandas", dos vinhos "bramcos e vermelhos" e das frutas "verdes e secas" mandadas comprar com abasto pelo Infante D. Henrique para receber os nobres de Portugal em 1394, em Viseu.



"Ao longo da caminhada, eu e a minha equipa fomo-nos adaptando. Pegámos em registos do que se comia, daquilo que se cultivava e também do que chegava ao reino pelas rotas comerciais terrestres e marítimas para recriar cada jantar. Este é um desafio que nos está a dar imenso prazer."

Além do banquete oferecido pela Rainha D. Catarina (mulher de D. João III) a D. Maria de Portugal para celebrar o casamento com o Duque de Parma, tema do jantar-conferência da próxima quarta e último do ano, ao longo de 2020 o restaurante Egoísta viajará pelas comemorações do casamento de D. Carlos com D. Amélia d’ Orleans, pelos repastos a bordo do Iate Real Amélia IV ou pelos jantares de gala que aconteceram durante as visitas oficiais do Rei Eduardo VII e da Rainha Isabel II a Portugal.





INFORMAÇÕES

Restaurante Egoísta - Edifício do Casino da Póvoa de Varzim

Tel. 252 690 888

Preço de cada jantar-conferência: €75