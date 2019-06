8 novos restaurantes em Lisboa e no Porto para abrir o apetite

Capa edição 789

Os pokes, pratos havaianos de influência japonesa, atingiram Lisboa há meses e habituaram os fãs da comida leve e do peixe cru a versões para comer rápido. A Multifood de Rui Sanches - cadeia que tem restaurantes como o Vitaminas, a pizzaria ZeroZero, ou o estrelado Alma - quis fazer dos pokes em Lisboa comida de restaurante num ambiente mais elegante que o de taças de plástico.Andrew Mayer, que já trabalhou com esta cadeia para trazer a marca Coyo Taco para Lisboa, ajudou a transportar o conceito para a capital, já que é também dono do Poke OG em Miami. As receitas são de Luís Gaspar e Filipe Narciso, chef residente. No balcão em semicírculo no Cais do Sodré, as taças de arroz japonês e com vários níveis de picante vêm com atum (a versão mais tradicional, Big Fish, €18), com salmão (Spicy Salmon, €16), com polvo (Tako, €17), ou numa homenagem ao oceano português com cavala e moxama (Blue Ocean, €14). No campo das bebidas, não se sai menos satisfeito com os cocktails de Fernão Gonçalves e os chás da Companhia Portugueza do Chá.