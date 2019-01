400 anos de Quinta do Crasto e um Porto centenário

"Constantino d'Almeida leva este vinho para a Quinta do Crasto em 1918, quando a compra, e este vinho vem com ele", disse o enólogo Manuel Lobo. Do vinho, que passou intacto por três gerações, foi agora preparada uma série limitada de 400 garrafas ao preço de €5.500. "Num vinho com esta complexidade e idade mais vale não mexer..."



Para duas efemérides, dois vinhos. Antes do Honore Very Old Tawny Porto, foi servido o Quinta do Crasto Honore Tinto 2015, um vinho de mesa de €1.000, "onde não existe intervenção da enologia, apenas respeito pelo terroir", referiu o enólogo. "É um vinho que junta duas vinhas únicas [a Vinha Maria Teresa, com 4,7 hectares, e a Vinha da Ponte, com 1,9 hectares] e 49 variedades de vinhas velhas." Duas vinhas icónicas na história da Quinta do Crasto pela primeira vez juntas no mesmo vinho. Venham mais 400.

Ficou tudo claro ao primeiro gole do Honore Very Old Tawny Porto, servido com a sobremesa no jantar comemorativo dos 400 anos da Quinta do Crasto para imprensa e convidados, em dezembro. Ficou claro que tudo o que veio antes - o cocktail de boas-vindas, os pratos e até o Quinta do Crasto Honore Tinto 2015 (Douro DOC de vinhas velhas) que acompanhou a refeição - serviu de preâmbulo para o momento em que este Porto de 140 anos, espesso, acastanhado, doce mas equilibrado, com camadas e camadas de complexidade e profundidade foi pela primeira vez servido em público.Contextualizando: a história da Quinta do Crasto como hoje a conhecemos começa em 1918, quando Constantino d'Almeida compra a quinta do Douro e investe na replantação de vinhas e na construção de adegas e habitações.A tradição vinhateira da quinta é anterior: remonta a 1615, ano em que passa a ser conhecida pelo nome atual; sabe-se que em 1696 a quinta é vendida e que em 1730 volta a trocar de mãos. Pelo meio, assistiu ao boom de exportações de vinho do Porto para Inglaterra e à criação no Douro da primeira região demarcada de vinhos do mundo.Na década de 1980, Leonor Guedes de Almeida (neta de Constantino) e o marido, Jorge Roquette, dão início à modernização vitícola da quinta. "Apaixonei-me quando vi a Quinta do Crasto pela primeira vez, em 1962. Perguntei de quem era a propriedade e casei-me com ela no mesmo ano. Correu bem... Felizmente, mantenho ambas as paixões", revelou Jorge Roquette no fim do jantar de (dupla) celebração, enquanto nos copos dos convidados era despejado o néctar centenário que é anterior à aquisição da quinta.