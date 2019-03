19 wine bars em Lisboa e no Porto para beber um copo de vinho

Já lá vai o tempo em que se pedia uma garrafa de vinho e se ficava preso a ela a noite inteira. Hoje bebe-se vinho a copo com a mesma facilidade com que se bebe cerveja. Conheça 19 wine bars, em Lisboa e no Porto, onde pode desfrutar do néctar dos deuses e harmonizá-lo com petiscos bem portugueses





Ver os portugueses a beber vinho com a simplicidade de quem bebe cerveja era o objetivo de Ricardo Santos, que na mais pacata Rua das Flores, entre o Chiado e o Cais do Sodré, em Lisboa, plantou em 2015 o By The Wine.Quando se entra só se consegue olhar o teto, desenhado pelo arquiteto Tiago Silva Dias, que o forrou com 3.267 garrafas vazias. O balcão (ou barra) tem 16 metros e convida a que se prove as 59 referências de vinho, todos JoséMaria da Fonseca, a copo, à garrafa ou até para levar para casa e saborear mais tarde. Para harmonizar servem-se petiscos e pequenos pratos descomplicados e focados na qualidade do produto. Na carta destaca-se a meia-desfeita de bacalhau (€9) e o presunto ibérico de Bellota (€18 a tábua).

By the Wine

R. das Flores, 41, Lisboa • 213 420 319 • 12h-24h (2.ª das 18h-24h)

Copo a partir de €2,60



