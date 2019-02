14 ideias para um São Valentim direto ao coração

Os restaurantes ideais, os hotéis mais charmosos e os presentes a que ninguém resiste - 14 ideias para mimar namorados no dia 14 de fevereiro

Para os que fazem questão de celebrar o Dia dos Namorados ou para os que apenas aproveitam a data para ser lamechas à vontade, apresentamos sugestões para que nada falhe no dia mais romântico do ano.



The Orangerie

R. Choupelo, Vila Nova de Gaia • 220 133 100 • 19h30-22h30 (dom. 12h30-15h) • €140

A luz do Porto e do rio Douro que entra pelas janelas envidraçadas do Orangerie ganha no dia dos namorados tons mais quentes e assume no menu preparado pelo chef Ricardo Costa o exotismo e a exuberância que envolvem esta data. Num jantar de oito momentos, o destaque vai para o ouriço-do-mar com chawanmushi (creme de ovos salgados da cozinha japonesa), gema de ouriço e bloody mary, para o veado com molho de civet, beterraba e topinambo ou para a sobremesa de laranja sanguínea e amêndoa.