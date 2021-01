Contra o vírus e contra todas as dificuldades (e talvez contra algum senso comum), muitos restaurantes abriram as portas em 2020. Além dos "parabéns" pela audácia, eles ainda merecem uma visita. Há-os para todos os gostos - e porque escolher pode ser difícil elegemos 10 que devem estar na sua linha da frente.A comida (como o sítio) é direta e simples, boa para intervalar qualquer dia. A Cozinha Tradicional Portuguesa, de Maria de Lourdes Modesto, inspira rissóis de garoupa, lagartinhos com batatas fritas, sardinhas e cozidos nas suas épocas; mas também se servem esquites, tiraditos de atum, patacones ou focaccia com uma simplicidade despretensiosa. Se lhe parece para já uma confusão, a culpa é nossa, porque a ementa do Trinca, nos Anjos, em Lisboa, é bem simples: todos os dias há uns nove pratos, entre os €5 e os €11, e duas ou três sobremesas, com igual número de opções de carne, peixe e vegetarianas.R. dos Anjos, 59 C, Lisboa • 912 454 895O encerramento do Café Tati no Cais do Sodré, em Lisboa, em 2018, fechou as portas a um espaço com uma patine inegável: arcadas de tinta gasta, paredes desenhadas pelos amigos, seleção eclética de móveis. Café Tati era também sinónimo de uma garrafeira escolhida com cuidado, de eventos culturais todas as semanas e de muitas jam sessions. A reabertura do café, agora perto da Morais Soares, levou por isso muitos antigos clientes a Arroios. Numa versão de bistrô de bairro, ainda não há jazz ao vivo mas a ementa está melhor do que nunca, com Romina Bertolini a brilhar: há petisquinhos (entre os €4 e os €6,50) como as molejas, as batatas fritas com bisque e os wontons de sapateira ou em pratos que fazem um almoço, como o arroz de enchidos no ponto.R. Carrilho Videira 20B, Lisboa • 218 142 467André Magalhães é, para o meio gastronómico, o mestre taberneiro lisboeta por causa da sua Taberna na Rua das Flores. No verão de 2020 começou a explorar o Quiosque da Praça de São Paulo, no Cais do Sodré, e aí mostra como se pega na comida popular para criar petiscos atuais e gulosos (entre os €1,50 e os €4). A miomba (uma espécie de bifana ligeiramente picante), os pastéis de bacalhau, os de massa tenra, os pratinhos de salada de polvo ou a vencedora sandes de lula acompanham bem com bebidas da casa como o Zanzibar - uma receita de cerveja com lima e gengibre (€2).Quiosque da Pç. de São Paulo, LisboaFrederico Azevedo já tinha aperfeiçoado o tema da carne "até ao tutano" com o seu Reitoria. Faltava o peixe, que entrou neste restaurante, que prima pela confeção a fogo. A carne continua, com costeletões e entrecôtes, mas agora tem a companhia do peixe que chega de Angeiras e dos pescadores da Cantareira. À mesa é servido assado, grelhado na brasa ou em tártaro. O menu, de três momentos - das tábuas de queijos e enchidos às paelhas e turnedós - está pensado para partilhar (€40).R. das Olivais, 12, Porto • 969 306 188Siktak significa em coreano a mesa em que comemos. Seguindo os costumes do seu país, Jenah dispões nas mesas do seu restaurante especialidades sul-coreanas que vão rodando semana a semana. Ainda assim, há três pratos fixos no menu (preço médio €12): o ojingeo-deopbap, à base de lulas com pimentão doce e picante, o japchae, uma massa de batata-doce fina com carne e vegetais, e o bibimbap, que significa "arroz mesclado", no caso com vegetais e carne. Há também especialidades só para takeaway, como kimchi (couve fermentada) e o korean fried chicken.R. dos Bragas, 346, Porto • 222 426 081Não é exagero se lhe dissermos que comer uma paelha tradicional (€27 a paelha para duas a três pessoas, dependendo da fome) da Nova Peixaria é uma das 365 coisas que deve fazer em 2021. Não sem antes provar a sopa de peixe (€4) que envergonharia muitas e boas marisqueiras do País.Alam. dos Oceanos, Ed. Lisboa, 2.11.01, Lisboa • 218 942 169O brioche torrado com parfait de fígados de galinha e chutney de laranja, o pão de fermentação lenta, a ginger beer caseira, o rolo de vegetais, folha de couve e hoisin de amêndoa e os tortellini de galinha e cogumelos selvagens com caldo de presunto são cinco entre as muitas razões por que deve ir ao pop-up lisboeta (preço médio de €30) do Cavalariça da Comporta.R. da Boavista, 86, Lisboa • 213 460 629A massa das pizzas da Tozzi (entre €10 e €12) é o que primeiro salta à vista: fermentada por 48 horas, com bordos altos, fofos, cheios de bolhas. Há pizza de pepperoni, mas para se perceber o que os pizzaiolos Marina Wisniewski e Heitor Américo têm na cabeça vale a pena provar as de castanha, alho-francês e burrata ou a de creme de abóbora, bacon fumado e pesto.R. Latino Coelho, 69A, Lisboa • 215 982 066É um pop-up do restaurante Mito, que pôs o seu menu em pausa para apostar em hambúrgueres saborosos e decadentes na proporção certa (€9 a €13) - ou seja, que satisfazem a gula sem culpa. Disponíveis nas versões vegetariana, de carne e de peixe, são servidos em pão brioche feito pelo chef Pedro Braga e têm o toque leve e indispensável da brasa, dado pelo forno a carvão.R. José Falcão, 183, Porto • 222 081 059As pastas frescas (€12 a €15) e as pizzas napolitanas (€10 a €17) em forno a lenha são o forte deste restaurante, que trabalha com produtos italianos ou locais. Mas não se precipite porque o crudo de robalo (€8,50) e o camarão assado a lenha (€12) também merecem atenção. Para terminar em beleza, prove o tiramisu (€8) ou a rabanada de mascarpone (€5,50).R. dos Castelo, 15, Leça da Palmeira • 964 495 416