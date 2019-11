Chegou a noite mais esperada do ano no mundo da alta cozinha. É como a noite de Natal para as crianças, só que para chefs e empresários de restauração, com a diferença de que pode acontecer não receberem prenda nenhuma ou pior: poderem até ter de devolver as que receberam no ano anterior. Falamos das estrelas Michelin, claro. O Guia 2020 é apresentado esta quarta-feira, por volta das 20h, na cidade espanhola de Sevilha.Segundo declarações do diretor de comunicação Ángel Pardo, no início do mês à agência espanhola Efe, vem aí "um ano excecpional, com crescimento em todas as categorias."Depreende-se destas declarações que haverá mais restaurantes a receberem a primeira estrela, mais a receberem a segunda e mais a passarem das duas para as três. Ora, se em Espanha há neste momento 11 restaurantes com três estrelas, em Portugal a terceira está ainda por ser atribuída.Quer isto dizer que, 110 anos depois da edição do primeiro Guia Michelin ibérico, Portugal terá pela primeira vez um restaurante com três estrelas Michelin? Há pelo menos seis candidatos, que é o número de restaurantes com duas estrelas no País. A saber: o Belcanto (chef José Avillez, Lisboa), o Il Gallo d’Oro (chef Benoit Sinthon, Funchal), o Ocean (chef Hans Neuner, Armação de Pêra), o The Yeatman (chef Ricardo Costa, Vila Nova de Gaia), o Vila Joya (chef Dieter Koshina, Albufeira) e o Alma (chef Henrique Sá Pessoa, Lisboa) que, tendo recebido a segunda em 2018, é o mais recente membro deste clube.Até tempos recentes, a secção portuguesa tinha pouca expressão no Guia Michelin. A diferença de número de páginas dedicadas a Portugal e Espanha era (e é) grande - e custava a crer que se prendesse apenas com a diferente dimensão dos países (o número diminuto de estrelas dadas a restaurantes em Portugal espantava).Tudo mudou na gala de 2016. De repente, nove estrelas novas chegaram a Portugal, que passou de 14 para 21 restaurantes premiados e de 17 para 26 estrelas. O ano de 2017 foi mais comedido, com os algarvios Vista, de João Oliveira, em Portimão, e Gusto, de Heinz Beck, em Almancil, a receberem as únicas estrelas do ano (cada um com uma).Em 2018, além da segunda estrela Michelin para o Alma, houve três novidades absolutas, com o Guia a distinguir pela primeira vez restaurantes em Guimarães (A Cozinha, do chef António Loureiro), Bragança (G Pousada, dos irmãos Gonçalves) e, algo inédito, um restaurante de comida japonesa: o Midori (Penha Longa Resort, Sintra) chefiado por Pedro Almeida.A lista de estrelas portuguesas completa-se com estes 17: Gusto by Heinz Beck (Conrad Algarve Hotel, Almancil), Vista Restaurant (Praia da Rocha, Portimão), Antiqvvm (Porto), Bon Bon (Carvoeiro), Casa da Calçada (Amarante), Casa de Chá da Boa Nova (Rui Paula, Leça da Palmeira), Eleven (Joachim Koerper, Lisboa), Feitoria (João Rodrigues, Lisboa), Fortaleza do Guincho (Gil Fernandes, Cascais), Henrique Leis (Henrique Leis, Almancil), LAB (Sergi Arola, Sintra), L’And Vineyards (Montemor-o-Novo, Alentejo), Loco (Alexandre Silva, Lisboa), Pedro Lemos (Pedro Lemos, Porto), São Gabriel (Leonel Pereira, Almancil), William (Luís Pestana, Funchal), Willie’s (Willie Wurger, Vilamoura).Estes são, até ao fim de tarde desta quarta-feira, 20, os restaurantes com estrela Michelin de Portugal. Por volta das 20h saber-se-á o que muda na lista acima, se haverá estreantes, se haverá - finalmente - um restaurante a alcançar a terceira e se Henrique Leis irá, como pretende, devolver a estrela