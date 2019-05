Soou o tiro de partida para a Rota de Tapas

Nesta prova de estafetas, onde o grau de saciedade de cada tapeante é posto à prova, a organização tomou cautelas e aconselhou os restaurantes a diminuir o tamanho dos petiscos. Olhando para o vasto cardápio de norte a sul do País, percebe-se que o aviso é bem sensato - os únicos que poderão eventualmente lamentar esta medida são aqueles para quem o número de carimbos não importa.

Entre as especialidades, destacam-se a tosta de queijo de ovelha de Castelo Branco ou a trilogia de carnes A Caça da Beira Baixa, cordialidade da cidade estreante; camarão com crocante de pevide ou salmão no pão da também novata Caldas da Rainha; o pica-pau de porco com farinheira ou a tábua de mexilhão panado que Lisboa apresenta num roteiro composto por 32 restaurantes; o gaspacho e a famosa enguia da Ria de Aveiro; camarão, chouriço, moelas, tudo à moda de Braga; as especialidades do mar algarvias, como o arroz de polvo, lingueirão, ostras ou lulinhas, desconstruídas em 21 restaurantes de Faro; queijo, azeitonas e sabores do Dão, num total de 18 tapas viseenses; ou as iguarias alentejanas, espalhadas por 19 pousios de Évora, com nomes originais como Amigos Improváveis, Tapa Ebora e Frango Ui Ui.



Como não há fome que não dê em fartura, o Porto quebrou convenções e resolveu pôr na rua 37 tapas distribuídas por 23 restaurantes. Sim, no mesmo restaurante pode trincar mais do que uma tapa - vai uns miniovos rotos e uns peixinhos da horta?

A lista de restaurantes pode ser consultada no mapa que cada estabelecimento entregará aos participantes ou no site do evento. Nomes como o Choco do Bairro (Lisboa), a Horta do Pombo (Porto), Taberna do Zé (Caldas da Rainha), Pregaria da Sé (Braga), Abadia (Évora), Velha Guarda (Viseu), O Castelo (Faro), Capelo's (Castelo Branco) e Armazém da Alfândega (Aveiro) fazem parte do itinerário.

Mais um ano, mais uma Rota de Tapas. Para muitos, o evento já se tornou ritual e há mesmo quem leve a peregrinação a peito, descansando pernas e estômago apenas com o pleno de carimbos no passaporte. A iniciativa começou em 2013, em Lisboa, e de lá para cá a caravana de cidades não tem parado de aumentar. À capital e às já debutantes Porto, Braga, Faro, Aveiro, Évora e Viseu, juntam-se nesta décima terceira edição as novidades Castelo Branco e Caldas da Rainha, num total de nove mecas da arte de tapear.O conceito é simples: quem se deslocar a um dos 202 restaurantes aderentes pode provar uma tapa inscrita na rota, com uma Estrella Damm na mão, por €3. No bolso, leva uma espécie de mapa - o chamado passaporte - que vai sendo carimbado à medida que vai colecionando mais tapas e mais sítios.Aos três carimbos já pode concorrer para ganhar uma viagem a Barcelona, terra-mãe da cerveja patrocinadora, com promessa de jantar num restaurante gourmet de tapas. Requer-se fotografia com a tapa mais-que-tudo e partilha nas redes sociais, tudo explicado no regulamento da rota.