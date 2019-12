Rui Paula depois das Estrelas Michelin

quando o chef chega ao restaurante, perto das 13h30 de sexta-feira, já a sala está preenchida: numa mesa celebra-se um aniversário de casamento, na outra redonda, ao lado, um aniversário de vida e numa mais recatada uma cliente sul-coreana almoça sozinha, tomando o seu tempo na odisseia gastronómica da Casa de Chá da Boa Nova.Inspirada nos Lusíadas, a carta apresenta XXI cantos que podem ser degustados num menu completo (€160), em 12 (€120) ou seis momentos (€90), todos à volta do peixe. Há também uma estrutura igual, mas em versão vegetariana, e não raros são os clientes que optam por ela. "Hoje estamos com 20 e poucas pessoas e pelo menos seis estão a comer o menu vegetariano", diz Rui Paula.Os clássicos, porém, vencem: a lula "chanel", uma reinterpretação fashion do clássico arroz de lulas, o salmonete, que combina o peixe da costa com um bobó tradicional, a farofa de caju e o coco seco, ou a sobremesa colheita tardia, baseada num late harvest da casta Petit Manseng, de um produtor de Famalicão, estão na categoria dos cativos. "Também não posso colecionar muitos intemporais porque as guarnições dependem da época. E se eu não mudar pratos, a equipa não fica motivada."Motivação é coisa que não tem faltado por estes dias. Ganhar a segunda estrela Michelin deu ao chef uma alegria enorme: "Senti uma emoção que trouxe uma grande responsabilidade." Responsabilidade para manter a segunda ou conquistar a terceira?, atirámos para a mesa."A melhor maneira de mantermos a segunda é trabalhando para a terceira. Se nós trabalharmos sempre com a mesma paixão, com o mesmo espírito de sacrifício, com a mesma criatividade, vamos com certeza manter a segunda estrela e poderemos arriscar a ter a terceira. É esse o trabalho. Infeliz aquele não tem a noção do que está a fazer ou que não tem a noção do seu valor."Com 26 anos, Rui Paula abria o seu primeiro restaurante: o Cêpa Torta de Alijó. O avô era produtor de vinho em Favaios e a avó cozinhava para a família e trabalhadores. "Cresci com aquela casa de lavoura onde tínhamos os coelhos, as galinhas, os ovos, a vitela, o cabrito, o porco, a caça, as hortas." Viveu sempre com a comida tradicional portuguesa que, para o chef portuense de 52 anos, está na base de tudo: "Se houver um chef ou cozinheiro que não domine a nossa cozinha, aconselho a mudar de profissão. Tem de saber o que é um cabrito assado, um arroz de feijão, um arroz de tomate, um bacalhau à Gomes de Sá, umas tripas, uma feijoada, as cataplanas, os arrozes de marisco, tem de saber."Ele sabia mas isso não chegava. "Tecnicamente eu não sabia muita coisa. Então, antes de ir para o DOC, disse ‘Rui Paula, tu tens de ir aprender’. E foi isso que eu fiz." Em Portugal fez estágios com Miguel Castro Silva e José Cordeiro. Lá fora esteve em Londres, com Anthony Almond, e em Espanha, com os irmãos Roca (El Celler de Can Roca).Rui Paula tenta dividir o tempo pelos seus três projetos: o DOC, no Douro, aberto em 2007, o DOP, que abriu na Baixa do Porto em 2010, e a Casa de Chá da Boa Nova, o projeto no qual passa mais tempo e que exigiu um investimento de 800 mil euros quando pegou nele em 2014.À SÁBADO, numa entrevista de 2015, Rui Paula afirmou que o dinheiro ali investido nunca mais seria recuperado. Mas quatro anos e duas estrelas depois, a frase carece de uma adenda: "Quando me deram a primeira estrela em 2016 o acréscimo de faturação foi de 30%, portanto, as coisas estão muito melhores e essa frase já está desatualizada. Se calhar agora estamos no caminho certo para recuperar tudo."A convicção com que lança a projeção é própria de alguém que é cozinheiro, mas soma papéis à sua atividade profissional: é dono dos seus espaços. Aos pratos e tachos, junta a função de gestor, de relações públicas, de team leader, rejeitando a ideia de que um chef tem de estar escondido na cozinha.