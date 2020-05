Restaurantes: "Quem está preparado é quem já está habituado a sofrer"

Desde o fecho dos restaurantes, em Março, Paulo Amado tornou-se um homem do audiovisual. O isolamento e a necessidade de criar diálogos puseram-no a gravar conversas em videoconferência, a trabalhar com luz e tripés para estas gravações. Afinal, o sector da restauração chamou por ele e ele respondeu.





paulo Amado

É diretor da Edições do Gosto, organizadora dos mais importantes eventos de gastronomia do País — como o Congresso Nacional de Cozinheiros ou o concurso Chef Cozinheiro do Ano. Também pública a Inter, revista especializada neste setor, e a plataforma online Etaste.Se toda esta atividade que leva 25 anos já unia cozinheiros, restauradores, pessoal de sala e escanções, neste momento crítico uniu ainda mais. Tornou-se ponte entre gente do sector através de videoconferências plurais, descomplicou informação e legislação através do etaste.pt e abriu esta mesma plataforma para que qualquer pessoa do setor pudesse ir contando a sua experiência em diários.No momento em que os restaurantes voltam progressivamente à actividade, resume os dilemas do último mês, explica porque é que este setor é diferente dos outros e adivinha o futuro da restauração.





Está ansioso por voltar a restaurantes?

Estou com muita vontade de voltar aos restaurantes por motivos vários: associo a locais onde tive grandes alegrias e estou ligado a esta actividade. Não falamos só da restauração, mas falamos de toda uma cadeia de valor (que tem que ver com a gastronomia, expressão económica, mas também expressão de cultura) que está interrompida.



Estou desejando de ver os outros numa certa normalidade, mesmo que com algumas restrições. Eu vi quando foram introduzidas outras restrições, vi quando os restaurantes tiveram de mudar para o HACCP [sistema internacional aplicado nos restaurantes portugueses para a segurança e higiene alimentar] à séria, a luta que foi. Imaginem as tascas de Lisboa com sistemas inventados para controlar a comida para os astronautas levarem à lua.

Este momento é comparável a outras dessas crises?

A prazo pode não ser, mas até agora é. Noutros momentos, a atividade económica não cessou — agora cessou por completo — no entanto, nós sabemos que estamos perante um acontecimento do qual estamos a ver só o início. Até agora, do ponto de vista da dificuldade que gera, da emoção que causa nas pessoas — a primeira onda de choque do "como vamos resistir a isto?" — sim, é semelhante.



À parte de tudo isto há uma coisa que é singular e que julgo até que nos vai fazer repensar o nosso comportamento humano. Este choque tem de fazer obrigatoriamente uma revisão do comportamento do ser humano, uma vez que ele esteve perante a iminência do fim — aquelas duas ou três semanas de pessoas no país e pelo mundo inteiro a morrerem teve de fazer alguma coisa cá dentro. Ainda está por definir o quê (e ver isso expresso na cultura e nas artes), mas teve de mudar qualquer coisa no ser humano.

Em março, houve o movimento inicial do #tomates, que foi caindo para dar destaque ao #resistir. O que significou esta transição?

Na sua efusividade, o Ljubomir Stanisic não esteve cá com consultorias de imagem e comunicação e saiu-lhe aquilo — libertou essa do #tomates e rapidamente emendou a mão. Só que já não foi a tempo. Ainda hoje, ele já deixou de usar a expressão que pode ser vista como um ataque ao governo — e ele não quer atacar, só quer que resolvam os problemas da restauração.



O #tomates tem a ver com um certo caráter explosivo e o hashtag #resistir [incentivado pelas publicações das Edições do Gosto] tem a ver com um caráter de permanência. Se analisarmos o contexto em que o #tomates apareceu era o Ljubomir a dizer ao governo "atenção que nós valemos muito". Neste momento sabemos que esta é uma luta comprida e precisa de atitudes de resiliência.

Tem desenvolvido programas e campanhas em conjunto a restauração de outros países. A globalização (que iniciou o problema) está a aprofundar-se neste momento?

É a globalização de uma conexão humana, não propriamente do comércio — a primeira globalização era comercial. No outro dia tive uma conversa com o João Ferraz [do Casa do Carbonara, no Brasil] e uma das alterações que isto vai trazer é estreitar relações internacionais — nunca estive tão próximo dos brasileiros. Estou a preparar com os espanhóis um programa que se chama Ponte-Puente; a campanha online que fizemos de promoção da restauração espalhou-se por todo o lado. Veio estreitar laços esta ideia de que estamos todos perante o mesmo problema.





Vimos alguns chefs, como José Avillez, a promover fornecedores seus junto dos seus clientes. Os produtores estavam demasiado dependentes dos restaurantes?

Há uma questão que tem a ver com ciência e com informação sobre a restauração. Nós podemos ter sensações — eu tenho uma coleção de exemplos sobre este tema, no entanto, honestamente, eu não posso dizer quanto é que isto representa no território nacional. De base, não sabemos quantos restaurantes existem ao todo no país. Do ponto de vista da produção, acredito que haja dados dispersos, mas não agregados.



Eu tenho visto [histórias de produtores a serem promovidos por restaurantes] nas redes sociais, mas era importante que não as tomássemos como o todo. O grosso da restauração não está nas redes sociais. Os 90% de empresas que têm origem familiar estão a sobreviver, são aqueles que sofrem mas que rapidamente vão continuar em frente. Com duas hipóteses — uns têm apego à gastronomia e vão continuar a respeitar estações, outros na sua sobrevivência vão comprar qualquer coisa congelada e usar latas de tomate e coisas do género. Não duvido que esse seja o grosso da restauração em Portugal.

São esses os melhor preparados para ultrapassar este momento, ou são as grandes cadeias e grupos?

Quem mais investiu e menos reservas tem fica mais exposto, teoricamente. A mim parece-me que quem está melhor preparado apara aguentar tudo isto é quem já está habituado a sofrer: empresas de natureza familiar que têm o pai a mãe o filho e o primo e eventualmente um empregado ou dois e que, neste registo, chegam a servir 50 ou 60 lugares com uma cozinha de tacho — uma certa cozinha de mercado, que usa os produtos mais baratos na época. Parece-me inevitável que as grandes cadeias encerrem locais e despeçam pessoas. Mas dar tempo é fulcral. De semana a semana a confiança muda e isso pode interferir com a participação dos clientes. Neste momento ninguem pode dizer que sabe se as pessoas vão ou não aos restaurantes, tudo agora é especulativo. E é um sublinhar que falta ciência e conhecimento sobre um sector que tem uma contribuição tão forte para o turismo e o PIB.











Que dados sobre os restaurantes teriam sido úteis se existissem no início desta pandemia?

Sei que não existem reunidos e atualizados o número de restaurantes que existem no País, nem a correlação com a cadeia de fornecimento. Portanto, não se sabe o impacto económico da restauração na economia porque não sabemos quantos são, quantos trabalhadores têm, quanto faturam.



Depois as universidades teriam que estudar o impacto da restauração nas indústrias conexas — agricultura, a tecnologia, vestuário, construção civil... são muitas as áreas e por isso faz falta um estudo sério que possa avaliar o impacto da restauração na economia portuguesa. Acredito que com esses dados o governo teria tomado outras decisões. A AHRESP fez um trabalho de finca pé para sublinhar como o sector precisava de medidas especiais.



Os consumidores perguntam "porquê? Porque é que as empresa de restauração hão de ter isso e eu enquanto consumidor não?"; se houvesse mais ciência sobre o assunto também se saberia qual a participação da restauração na receita fiscal — um tema que toda a gente como cliente duvida — tem a sensação de que há restauradores que cumprem e outros que não cumprem... é dos temas mais fraturantes dentro do próprio sector, entre os que trabalham com uma perspectiva séria e que têm a consciência que há quem cobre qualquer preço e não pague impostos.

A quantidade de pessoas que emprega é várias vezes apontada como argumento para um regimes especial.

Entre a diminuição do turismo de setembro de 2001 e a crise de 2008, uma das justificações para [António Guterres] baixar o IVA da restauração era o que de que a restauração era a "almofada social". Havia forte desemprego e era a restauração que conseguia absorver esses desempregados.

Que decisões o governo teria tomado se conhecesse os números reais da restauração e o seu impacto?

Houve fundos que contemplavam o turismo de Portugal, mas ao início não contemplavam a restauração. Há também a questão dos sócios gerentes que, neste sector, são eles mesmos trabalhadores [o lay-off não contempla sócios gerentes]. E, se este sector tiver de trabalhar em espelho para se defender — ter uma equipa em casa, enquanto a outra está exposta a trabalhar —, a equipa que está em casa está em lay-off? Quanto tempo mais vai aceitar isso?

Paulo Amado







Que retrato faz da restauração hoje?

Acho que a restauração fez uma digestão muito rápida das emanações com vista a regular a sua abertura. Dez dias antes (seis dias úteis) da data de abertura dos restaurantes, saíram as regras da DGS. Uma boa parte parece que abre em maio e outra parte lá para junho. Hoje é um sector mais sinalizado junto dos portugueses, mas não conseguiu explicar aos portugueses porque é que tinha de ter um caracter especial.



É uma atividade que parece condenada a a regras sanitárias que uns entendem, outros comparam à lógica do hospital. Tem uma indústria com a qual se relaciona e que ela própria parou de uma maneira brusca — a industria que fornecia a restauração ficou, parece-me, um pouco desesperada. O desafio [das novas normas] parece pequeno do ponto de vista prático, mas esta é uma atividade que tem a ver com hospitalidade e que funciona na base do relacionamento humano.



Não é o sítio onde se vai meter a gasolina. Não sabemos quantos vão abrir, neste mundo da comunicação venceram os pequenos, que foram aqueles que estiveram sempre a dar sinal das suas tristezas, alegrias, os grandes grupos estiverem (e mantém-se) muito calados.

Não posso deixar de chamar para a conversa uma nova geração de portugueses que me dá esperança. É verdade que tínhamos um grande conjunto de turistas, mas também temos um mercado nacional. Em breve vamos ter um mercado nacional alargado com Espanha e temos milhares de pessoas que são estrangeiros e trabalham nas cidades.

Houve, nos últimos anos, um crescimento exagerado do sector?

Não. Não nos podemos esquecer que estes "novos portugueses" que entraram no mercado de trabalho passaram a considerar uma boa parte da sua despesa também à alimentação fora de casa — se as pessoas recuperarem o rendimento, acredito que, a prazo, vão voltar a fazer esses gastos. Já estávamos habituados a gastar mais em restaurantes do que há cinco ou dez anos — mais uma vez seria relevante se conseguíssemos estudar isso.

Até à crise do Covid-19 quais eram os grandes problemas do sector?

O setor tem alguns sistemas de reconhecimento obtusos e exagerados (a que não são alheios os meios de comunicação social). Este setor espelha a sociedade portuguesa: a presença da mulher é deficitária, não existe diversidade étnica, a idade não é valorizada, nem todo o País é valorizado — e tenho essas causas como parte do meu papel enquanto programador.

No futuro, como vão ser os restaurantes?

Na restauração, alguma coisa muda do ponto de vista técnico — tal como mudou com a introdução do HACCP. Partindo desta minha convicção de que tudo está à volta do homem, vai haver uma obrigatória valorização do serviço de sala, que sempre teve um papel importante e que agora o verá reconhecido.



Houve uma valorização exclusiva do cozinheiro, desprezando a do proprietário e outros elementos da restauração. Agora vamos ter o reconhecimento de que o serviço tem um papel fundamental: a gestão da relação com o cliente desde que entra até que volta.



O sentar, o acompanhamento na escolha das comidas e bebidas, a gestão da permanência e a fidelização já estavam nas mãos da sala. Mas eram fluxos e fluxos de clientes. Agora provavelmente vai levar tempo até que voltem esses fluxos e o cliente precisa de confiança — é o serviço de sala que lhe vai dar essa confiança.