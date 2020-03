Porto Food Week adiada para junho

O final do mês seria de celebração da gastronomia no Porto. À boleia da Porto Food Week (PFW) eram esperados jantares, rotas gastronómicas, fóruns e conferências por toda a cidade durante nove dias. Mas com a implementação das medidas de contingência do COVID-19, a segunda edição da PFW saltou uns meses no calendário para aterrar em junho, altura em que retomará os seus principais eventos entre os dias 5 e 13.

Como há males que vêm por bem, a organização da PFW fez desta contrariedade uma oportunidade para "adicionar mais eventos, jantares e acontecimentos que não estavam incluídos nesta edição, tornando a celebração da gastronomia portuense ainda mais rica."

Para já, é certo que se vai manter a tónica na igualdade de género, com jantares como o GRL PWR (girl power) ou como o da Ordem da Cabidela, em que serão apenas mulheres a meter as mãos nos vários tipos de cabidela servidas à mesa. Também o fórum gastronómico Pensar Pastelaria, agendado para dia 8 de junho, está alinhado de forma a garantir o equilíbrio entre a participação masculina e feminina, num evento que terá conferências e debates em torno da pasteleira portuguesa e que culminará com a entrega dos prémios Flavors & Senses.