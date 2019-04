Páscoa à chef pasteleiro: Rafaela Albuquerque

A carregar o vídeo ...

Quando se fala em doce de ovos, Rafaela Albuquerque pensa em leite condensado; quando se diz fruta, ouve maracujá ou manga.Nascida no Rio de Janeiro, esta pasteleira formada no Cordon Bleu em Madrid domina os básicos brasileiros, do bolo de coco gelado (se é para escolher um, este é o preferido) aos brigadeiros e bolos com farinha de tapioca. "O que é natural meu é uma coisa mais diferente cá. Gosto muito de trabalhar com o tropical, com frutos como a lima, que para os portugueses não é assim tão normal e para mim é o básico e adoro pôr em tudo", resume.Num grande hotel como o Intercontinental Lisboa, o pasteleiro apaga muitos fogos: no restaurante Akla, Rafaela ajuda nas sobremesas e numa pastelaria mais fina; para a boutique do hotel fazem-se bolos delicados para a montra; há que pensar os petit fours para mimar os clientes e ainda os banquetes que se fazem de vez em quando.Desde que se mudou para Lisboa, na época para trabalhar no Cave 23, do hotel Torel Palace, que estuda a doçaria portuguesa - os níveis de açúcar não a incomodam e a canela em todo o lado encanta-a. Começou pelo bolo podre, a primeira receita tradicional que trabalhou e que gosta de equilibrar com a sua marca sambista.