Os chefs com estrelas Michelin também fazem entregas ao domicílio

A única alternetiva para a restauração é, neste momento, a entrega ao domicílio e o take away. Muitos dizem que é só uma maneira de amortizar os danos e que a crise é uma inevitabilidade, mas em Lisboa não se baixa os braços. Os primeiros a reagir foram os pequenos negócios com entregas ao domicílio através das empresas da entregas (apps como a UberEats, Glovo ou No Menu) ou dos seus próprios funcionários transformados temporariamente em estafetas. Com algum tempo de reflexão, seguiram-se os grupos maiores, os bistros de comida de autor e os chefs com estrelas Michelin.



Relacionado Páscoa à chef de pastelaria Páscoa ao domicílio – tudo o que pode encomendar





Bairro do Avillez

R. Nova da Trindade 18, Lisboa

215 830 290 ou 210 998 320

Um dos restaurantes do chef Avillez está a fazer entregas em Lisboa e em Algés e Cascais. A carta criada para levantar no restaurante do Chiado ou receber em casa (entregas gartuitas a partir dos €100) são autêntica comida caseira para famílias inteiras: há cachaço de porco grelhado, bacalhau espiritual, caril vegetariana, tudo vendido ao quilo. Também se podem açambarcar alguns salgados congelados.









EPUR

Largo da Academia Nacional de Belas Artes, 14

924 437 471

O restaurante de Vincent Farges tem uma estrela Michelin, mas o que vai entregar em delivery e take away não é fine dining. Promete, no entanto, que a criatividade, sabores e texturas do EPUR, no Chiado, em Lisboa, vão estar na casa de que encomendar estas refeições. As encomendas devem ser feitas no dia anterior.



Tapisco

R. Dom Pedro V, 81, Lisboa

UberEates ou através do 213 420 681

O restaurante que cruza os petiscos espanhóis e portugueses acompanhados de um bom vermute tem a carta de Henrique Sá Pessoa, chef com duas estrelas Michelin no Alma (no Chiado, Lisboa). A salada de polvo, o bacalhau à Brás ou a açorda podem ser recebidas em casa (também disponível no Porto) ou levantados no restaurante. O restaurante faz parte do grupo Plateform e há outras marcas do grupo a fazer entregas nas mesmas condições.



Prado

Tv. Pedras Negras 2, Lisboa

prado.dinesuperb.com/reserve/experience

Este é um dos bistros mais celebrados da cidade e, depois de ter fechado nas primeiras semanas da crise do Coronavirus, voltou com entregas em algumas freguesias de Lisboa e take away. As encomendas têm de ter o valor mínimo de €25 e o valor de cada prato é feito tendo em conta o número por pessoa. Podem pedir-se alguns dos clássicos do restaurante e ainda atacar a sua garrafeira de vinhos naturais.



Boi-Cavalo

R. do vigário 70b, Lisboa

UberEats e através do938 752 355

Deixaram os menus de degustação em stand by e transformaram-se em Phoi-Cavalo & Chicken: agora vendem três tipos de pho, gyosas caseiras, frango frito inteiro (pequeno) ou em sandes de pão de brioche.





frango frito do boi-cavalo





Pistola Y Corazon

R. da Boavista 16, Lisboa

Entregas com UberEats; encomenda para take away no WhatsApp 918656802

A melhor taqueria de Lisboa criou um menu especial para take away ou delivery: não só cinco tortillas com diferentes recheios, mas também cocktéis de inspiração mexicana entregues em garrafinhas individuais.

Tasca da Esquina

Domingos Sequeira 41C, Lisboa

NoMenu, Glovo ou através do 919 837 255

O restaurante de Vítor Sobral tem um prato do dia divulgado pelo instagram que entrega em casa - podem calhar um arroz de cabidela, uns filetes de garoupa com arroz de tomate ou um arroz de polvo . As encomendas na zona, em Campo de Ourique, Lisboa, são feitas diretamente pelo restaurante.

Ground Burger

Av. António Augusto de Aguiar 148 A R/C, Lisboa

UberEats ou através do 213 717 171

São os melhores hambúrgueres de Lisboa e as batatas fritas também não lhes ficam atrás. Nem falemos dos doughnuts — uns imitam churros e outros têm o mais decadente chocolate. Não descarte a hipótese de pedir uma das cervejas nacionais e internacionais.

Café Mortara

R. Teixeira de Pascoais 1A, Lisboa

Entregas e encomendas 914 466 788 ou geral@cafemortara.com

As massas frescas e recheadas caseiras só têm de se pôr no forno e desfrutar. Entregam na zona de Alvalade, Lisboa.



Ajitama

Av. Duque de Loulé 36

ajitama.pt/delivery-take-away ou 967 761 997

Os donos do Ajitama são doidos por ramen e fazem-no com todos os preceitos japoneses. Há cinco ramens diferentes — vegetarianos, de galinha ou, o mais conhecido e intenso, o de porco — e ainda uns quantos pratos alternativos como o caril japonês.





ramen ajitama Foto: dr



El Pibe

Tv. Santa Marta 4, Lisboa

Glovo e através 925 984 29

As empanadas com nomes de figuras icónicas da América do Sul vendem-se agora congeladas. É só por no forno seis unidades por cerca de €14.



Taberna da Rua das Flores

R. das Flores 103, Lisboa

Ubereats e através do 213 479 418

O pequeno restaurante é um elogio à cozinha quotidiana lisboeta e à sua capacidade criativa — veja-se a salada de moelas com maçã ou a tripa frita. Todos os dias, à um menu diferente e pode contar-se com pratos de conforto e sustento como as lulas recheadas ou a feijoada à transmontana.





https://pudimdoabade.com ou através do email geral@pudimdoabade.comMiguel Oliveira vive para o seu rei: o pudim Abade de Priscos. Pode comprar-se inteiro (€36) ou em doses individuais, vendidas em frascos (€6).