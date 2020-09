O Homem que Comia Tudo vai ao Porto ensinar a escrever sobre gastronomia

Durante três semanas, até ao dia 10 de outubro, o Manna Porto será o epicentro de um encontro que pretende passar dos sabores às palavras, com Ricardo Dias Felner, ex-director da revista Time Out e auto-intitulado O Homem que Comia Tudo, a ensinar a receita para se ser um food writer de sucesso. Como publicar um livro de cozinha, como escrever sobre comida para as redes sociais ou como fazer uma crítica de restauração são alguns dos tópicos que vão estar em cima da mesa, num curso intensivo que se irá desenrolar em horário pós-laboral e que conta com 35 horas de formação e 11 atividades extra.

Aliada à teoria, os alunos vão ter oportunidade de contactar com experiências gastronómicas reais preparadas por chefes conceituados da cidade. Desde um jantar de fine dining concebido pelo chef Vasco Coelho Santos (Euskalduna), a um piquenique da autoria da chef Aurora Goy (Apego), passando por uma visita ao Mercado do Bolhão com o chef Pedro Limão (Non-Restaurant Bar e Metade e Meia) ou uma prova de azeites com a oleóloga Ana Carrilho (Esporão), há várias atividades concretas para aplicar os conhecimentos apreendidos no curso. Para lá do título de foodie profissional e de poderem ver os melhores textos publicados no blogue O Homem que Comia Tudo, os participantes vão poder igualmente entrevistar o chef Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova) e o crítico de restaurantes Jay Rayner (The Guardian).

A primeira edição d’ O Homem que Comia Tudo no Porto esgotou em duas semanas, motivo para a organização já estar a pensar numa segunda edição. As datas serão anunciadas em breve.