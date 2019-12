Concursos de cozinheiros há muitos, mas isto não é isso. "Isto", entenda-se, é a tradição da, iniciada em 2015, de convidar cozinheiros a partilharem com os leitores o que seria uma consoada à chef. Isto é, então, o quinto tomo da série Natal à Chef.A cada ano, à medida que dezembro se aproxima, o ritual repete-se. Perscrutamos apontamentos de almoços e jantares, analisamos cartas de restaurantes com a seriedade de quem estuda o Orçamento do Estado e, como o departamento de scouting de um clube de futebol de elite, fazemos as nossas apostas.Vemos quem se destacou no ano que passou e quem dará que falar. E com a modéstia possível, dizemo-lo: elegemos como emergentes chefs que ganharam depois estrelas Michelin como Diogo Rocha (Mesa de Lemos), Tiago Bonito (Casa da Calçada), João Oliveira (Vista) e outros corpos celestes da gastronomia portuguesa como André Lança Cordeiro, Ana Moura, Nuno Bergonse ou Pedro Pena Bastos.Veja quem são os nossos chefs emergentes de 2019.