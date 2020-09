Na Toca da Raposa, o bar é para comer (e é muito doido)

As regras para a reabertura dos bares deram muitos memes à internet, com pistas de dança onde se pede uma meia de leite para o pequeno almoço, ou um bolo de arroz em vez de um copinho de vodka. Ao reabrir, depois do confinamento, o bar Toca da Raposa, em Lisboa, seguiu essa corrente e pôs a mesa sem medos. Continua a trocar as voltas a quem aqui se senta: agora com uma carta de comida gulosa, inspirada pela comida de rua japonesa e feita pela própria bartender e dona, Constança Cordeiro.

Os cocktails já eram surpreendentes no casamento de uma apresentação minimalista com sabores complexos. Os ingredientes, eram inesperados: afinal o cocktail mais sofisticado pode ter cedro, eucalipto e até legumes a época. Constança já queria há muito ter uns pratinhos que forrassem o estômago e tornassem mais prolongada e confortável a prova destas bebidas. No passado tentou uma carta que, a dada altura, se resumia a pão com condutos. Foi ao organizar os One Night Stand, jantares cozinhados por chefs amigos na sua cozinha de pouquíssimos metros quadrados, que percebeu o potencial do sítio que tem, conta.

Uma fritadeira, uma pequena placa de indução, um forno e uma máquina de waffles fazem a festa e, em vez de ir por um caminho que já está a ser explorado por outros — pratos de bistro, focados no produto e, muitas vezes, na sua simplicidade — decidiu partir a loiça. Frita ostras e serve-as com molho de chipotle ou ponzo, rega espetadas de corações de galinha com um luxuoso molho yakitori, recheia um pão brioche com massa yakisoba e camarões ou põe mexilhões com o tempero intenso e ligeiramente picante de um molho xo sobre waffles altos e fofos. Tudo junto (pratos entre os €2 e os €8) dá um jantar divertido, sempre surpreendente, especialmente se for rematado com uma gelatina caseira polvilhada de petazetas — o "momento saltitante".

Esta ideia de oriente divertida e apetitosa no meio da baixa lisboeta é toda de Constança."Depois do Estado de Emergência fechei-me aqui e foi só cozinhar, cozinha, cozinhar", lembra. De bartender responsável pela carta de cocktails a autora das receitas do menu de comida, a visão de Constança Cordeiro para esta Toca é gastronómica e galhofeira. Ao som de clássicos da pop potuguesa, como se já se pudesse dançar.