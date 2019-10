Marlene Vieira entra no Terminal de Cruzeiros de Lisboa e abre dois restaurantes

O arranque do edifício que prometeu mudar a zona ribeirinha do centro histórico de Lisboa foi conturbado. Em 2017 previa-se a abertura do terminal de cruzeiros de Santa Apolónia para Março, depois para Maio. Aí prometeu-se o final das obras e abertura para o Verão o que voltou a falhar. Houve uma abertura de teste com encerramento no próprio dia, em Setembro. Em Novembro, por fim, Lisboa tinha o seu terminal - mas ainda um edifício sem história nem vida, um lugar de partidas. Em 2020, a chef cozinheira Marlene Vieira traz uma nova ação ao terminal de cruzeiros com um restaurante de autor, um gastrobar com loja de produtos nacionais e um dessert bar.

A abertura está prevista para o primeiro trimestre de 2020, por enquanto as obras nas salas dedicadas aos novos espaços de restauração continuam, confirmou à SÁBADO a agência de comunicação da chef. Marlene Vieira continuará a apresentar pratos mais ligados ao receituário tradicional português no Panorâmico, no Taguspark, mas em Santa Apolónia vai inspirar-se neste edifício desenhado de raíz por João Luís Carrilho da Graça: vai afastar-se da rigidez da cozinha tradicional portuguesa e criar pratos completamente novos, promete em comunicado. "É um novo começo para mim, em que a minha única âncora vão ser os nossos produtos autóctones".

Para o espaço do gastrobar promete-se um ambiente mais descontraído, com uma loja de produtos nacionais - não esqueçamos que é aqui que embarcam e desembarcam os turistas de cruzeiros em Lisboa - e um dessert bar. Ainda não se conhece a forma que tomará este bar de sobremesas, mas este conceito internacional implica que seja dado aos doces um lugar de destaque e que possam até viver numa refeição sozinhos, sem que sejam precisos pratos principais ou salgados. Luca Arguelles, o chef pasteleiro que ficou conhecido do grande público pela participação no concurso de televisão Best Barkery - A Melhor Pastelaria de Portugal (SIC, 2017), está a ocupar-se deste departamento há seis meses.

O edifício do arquitecto João Luís Carrilho da Graça pode neste momento ser visitado pelo público em geral: tem um café numa das varandas, o Choupanna Café, e um terraço com vista para o rio e para Alfama.