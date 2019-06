José Avillez tem o 42º melhor restaurante do mundo

Depois de duas estrelas Michelin, o chef português José Avillez entrou com o seu Belcanto para a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. Ficou em 42º lugar, anunciou-se esta terça-feira, 26 de junho, na cerimónia dos The World's 50 Best Restaurants em Singapura. No ano passado o mesmo restaurante do chef Avillez ocupava a 75ª posição e está assim sozinha nesta lista internacional de 120 restaurantes (apesar do nome).

O restaurante português foi a primeira novidade europeia a ser anunciada no top 50. Avillez e David Jesus, o seu braço direito e chef de cozinha do Belcanto, levantaram-se para agradecer as palmas, enquanto a apresentadora dizia que este restaurante serve um menu inspirado pela história portuguesa rica e por formas de pensar inovadoras".