Horta Osório, um sonho de criança vertido em grandes vinhos

A Família Horta Osório cultiva a vinha e produz vinho na Região Demarcada do Douro, a mais antiga Região Demarcada e Regulamentada do mundo, desde o século XVIII. Em 1942, com apenas 11 anos, o atual proprietário, José António Horta Osório, plantou a vinha principal da Quinta dos Osórios. Manteve-se sempre ligado às vinhas e à terra, a sua paixão. Depois de várias décadas, e com um percurso de sucesso na área das energias, José António Horta Osório decidiu focar a sua atenção neste projeto vitivinícola. Em 2008, seguindo a sua máxima "quando começamos a investir devemos investir até ao fim", iniciou a remodelação profunda da vinha, ampliando-a com aquisições, e construiu a Adega de raiz. Construída no topo da montanha que integra a Quinta dos Osórios, a Adega disfruta de uma paisagem deslumbrante, sobre a Serra do Marão a Poente e o Rio Corgo a Nascente. Provida das mais modernas tecnologias de vinificação, com uma arquitetura de eleição que privilegia os materiais locais, nomeadamente o Xisto e a sua integração na paisagem.



A paixão de José Horta Osório, hoje com 88 anos, pelo Douro e pela produção de vinho de alta qualidade mantém-se viva e com novos planos na calha. Na enologia, João Brito e Cunha, reputado enólogo do Douro, implementa a sua visão e experiência.



«São ótimos vinhos. Não sou grande bebedor mas sou grande produtor», dizia no fim do almoço José António Horta Osório, o patriarca da família que há 80 anos reconstruiu umas vinhas velhas na Quinta dos Osórios, na Cumieira, Douro. «Pedi uns cobres à minha mãe e criei uma vinha com 40 e tal 50 hectares», diz o empresário.



Fez carreira na área da energia industrial. É o presidente de 20 empresas do grupo EIP – Eletricidade Industrial Portuguesa SA -, está presente em 12 países, mas o Douro nunca deixou de estar no seu coração. «Tive sempre uma paixão por aquela zona e sempre que podia fugia para o Douro». Em 2010 investiu numa adega – desenhada pelo arquiteto Frederico Valsassina – e, dois anos depois, foram lançados os primeiros vinhos. O filho, Pedro, está à frente da adega.



João Brito e Cunha, enólogo, lembra-se quando o «Senhor Doutor» lhe disse «não há impossíveis». O projeto de renovação da quinta, com uma adega moderna avançou. Horta Osório acompanhava os trabalhos, em viagens regulares ao Douro. «Ia de Lisboa no Porsche Cayenne para a Cumieira», recordou João Brito e Cunha.



O enólogo trabalha uma área de vinha de montanha muito grande, com a Serra do Marão, a poente, e o Rio Corgo, a nascente. O terreno, com 20% de uva branca e o restante de uva tinta, tem parcelas muito diferentes, com solos e exposições solares diferentes, com cotas entre os 180 e os 380 metros. «Cabe-nos tentar perceber isto e diferenciar do ponto de vista enológico», refere.



No almoço do Grémio Literário apresentou-se, entre outros, o Sousão 2014. É um dos vinhos que vem das cotas mais altas da quinta – «esta é uma casta que precisa de amplitude térmica», explica. «Por detrás de uma garrafa de vinho, há sempre uma componente humana muito grande», acentuou.





