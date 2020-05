Foi provavelmente o vinho que mais trabalho me deu na vida", deixa escapar o enólogo Jorge Alves enquanto diz umas palavras sobre o Alyantiju Tinto 2017 no jantar de apresentação dos quatro novos vinhos da Herdade Aldeia de Cima (Santana, Alentejo) que vão chegar ao mercado no fim de agosto pela mão de Luísa Amorim, a mais nova das três filhas de Américo Amorim (1934-2017).





"Reparem que fazer vinhos aqui em 2017 não era como agora, em que temos uma vinhamagnífica, uma adega e uma equipa técnica como não há igual", acrescenta o enólogo, com a falsa imodéstia a arrancar risos no alpendre da recém-reconstruída casa no sopé da serra do Mendro, entre Portel e Vidigueira.É que em 2017 não havia nada. Não havia vinhas nem adega, mas havia uma "vontade pessoal", explica Luísa Amorim, de recuperar as ruínas de um terreno com 2.400 hectares de sobrado, que o pai comprara em 1994, e de ver se também dali se faria vinho – e de recuperar a "memória dos grandes vinhos alentejanos que o meu pai levava para casa".Não havia adega nem vinhas mas havia Jorge Alves, o Enólogo do Ano 2018, segundo uma publicação especializada, que Luísa desafiou a criar um vinho com castas típicas do Alentejo que justificasse uma aposta de maior compromisso. "Queria tirar a teima e ver se dava, se se conseguia fazer uma coisa decente", disse, lembrando de seguida a distância ao Porto e ao Douro."Estamos a quatro horas de casa, por isso isto teria sempre de ser um projeto ambicioso." Assim, decidiram (Luísa e o marido Francisco Teixeira Rêgo) só produzir vinhos que fossem "topo de gama" (Reserva e Grande Reserva), utilizando apenas castas portuguesas e que estagiassem dois anos em garrafa antes de chegarem ao mercado – no máximo, até 100 mil garrafas por ano.E como se faz vinho sem adega nem vinhas? A falta de uvas resolve-se comprando-as fora, em Estremoz, Portalegre e Vidigueira. Não havendo casa própria usa-se a alheia, a dos "amigos da Adega do Rocim e dos Cortes de Cima". Foi assim que nasceram os vinhos HAC Reserva Branco e Tinto 2017 (€15) e dois Grande Reserva: o Alyantiju Tinto 2017 (€49) e o Branco (€32).Em menos de um ano começava a construção de uma adega própria nas ruínas de uma antiga vacaria na Herdade Aldeia de Cima (que agora já está concluída) e a desenhar-se, no topo da serra do Meandro, uma vinha de 14 hectares em altitude (412 metros), com socalcos e patamares à imagem do vinhedo do Douro. É a Vinha dos Alfaiates, onde plantaram Alicante Bouschet, Trincadeira, Aragonês e Alfrocheiro nas castas tintas, e nas brancas foram ao Antão Vaz ("típico da Vidigueira") e Baga. Por compreender diferentes encostas e declives de 30 a 40% de altitude, a Vinha dos Alfaiates foi dividida em 18 microterroirs. E por causa dos socalcos, a sensação é a de se estar no Douro com vista para o Alentejo.Até 2020 mais três vinhas vão nascer, o que elevará a área de vinhedo da Herdade Aldeia de Cima de 14 para 20 hectares. A primeira, quase pronta, fica à frente da adega. É a Vinha da Família, um terreno com mil metros quadrados, com "plantio de antigamente" onde vão encepar "11 castas alentejanas antigas". Ou seja, Luísa Amorim tirou mesmo "a teima" e, depois da Quinta Nova, no Douro, e da Quinta da Taboadella, no Dão, acaba de juntar o Alentejo ao seu portefólio de vinhos – e que vinhos.António Cavalheiro é enólogo residente da Herdade Aldeia de Cima. Faz dupla com Jorge Alves, que aqui assume o papel de enólogo consultor. Pelo seu trabalho com Luísa Amorim na Quinta Nova, no Douro, onde está desde 2012, Jorge Alves foi distinguido como o Enólogo do Ano 2018. Também é ele o enólogo da Quinta da Taboadella, no Dão, que Luísa Amorim adquiriu em 2018