"Nem Que venha uma pandemia!" Era o que pensavam, há um ano, os resilientes perante os projetos de abrir um restaurante em Portugal. Se não eram, ficaram conhecidos os morosos processos (especialmente nos centros históricos) ou a burocracia para ter uma simples esplanada. Entretanto, a pandemia, que há um ano parecia uma fantasia, veio e foi preciso cumprir a promessa. Aí estão eles.Os números revelados em julho por um inquérito da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) não são animadores. Declaram que 40% das empresas de restauração e bebidas ponderam avançar para a insolvência, na sequência da crise causada pela Covid-19. Juntamente com a hotelaria e os alojamentos, o setor emprega cerca de 260 mil pessoas, o que significaria à volta de 100 mil desempregados.Foi neste cenário - e esperando faturações abaixo da média por causa da redução do número de lugares nas salas - que surgiram os próximos seis restaurantes, abertos depois do estado de emergência e prontos para encarar o estado de contingência, em Lisboa e no Porto. A servir comida portuguesa ou do mundo, virados para os produtos do mar ou para a sazonalidade da agricultura, aqui estão eles para contrariar as estatísticas.Depois de 17 anos como profissional de fotografia, Sara Verde decidiu largar a película para se formar em Hotelaria. Daí partiu para o Algarve, para o Rio de Janeiro, para o Porto e até para um projeto de jantares caseiros. "Mas sempre disse que aos 40 anos queria ter um espaço meu". Meu dito, meu feito: abriu o Emotivo em agosto, um restaurante que é uma homenagem a todas as regiões de Portugal num formato de degustação. De dois em dois meses há duas regiões em destaque a partir das quais Sara cria um menu de partilha de sete momentos. Ao entrar, o cliente nunca sabe o que vai provar: a decisão é tomada através de um tabuleiro, com objetos alusivos às regiões em destaque, e é a escolha desses objetos que vai ditar se o menu é da Beira Litoral ou do Algarve. As próximas paragens serão a Estremadura e a Madeira.R. do Rosário, 124, Porto915 300 470€55 (degustação/2 pessoas)Antes ou depois do confinamento, com ou sem turistas, Vítor Sobral faz finca-pé: não larga a cozinha portuguesa e o seu novo restaurante, o Dom Roger, prova-o. Na Avenida da República, em Lisboa, ocupa o lugar do antigo Gôndola, mantendo a marquise de entrada típica de tantas casas lisboetas. Ao couvert nota-se o gosto português: queijo forte, atum em conserva ou rissóis de camarão da Padaria da Esquina (também Sobral). O fulcral está, porém, nos pratos do dia, com uma opção de carne, outra de peixe e preços dos €9,50 aos €11,50. Não é mais do mesmo: há arroz de galo à antiga à segunda-feira, lulas de caril e arroz de especiarias e amendoim à terça, cozido de grão enchidos à sexta. À carta, vêm os clássicos - o bacalhau à Zé do Pipo, o polvo à lagareiro, o bitoque e um bacalhau à Brás primoroso.R. do Rosário, 124, Porto915 300 470€55 (degustação/2 pessoas)A paixão pela comida asiática corre no sangue de Ruy Leão. Se no Shiko trabalha o Japão como se de facto nos estivéssemos a deleitar com uma refeição no país do sol nascente, nesta taberna de ambiente quente, com elementos decorativos delicados e originais, conduz-nos num passeio pela Ásia sem sair da Foz. Num menu que sofrerá algumas pinceladas ao longo do tempo, há pratos-bandeira que se irão manter intocáveis: é o caso do shoyu ramen, preparado com um caldo de porco que fica mais de seis horas a apurar, o bao ou o caril amarelo thai com coco e marisco. Outra das apostas são os grelhados a carvão, de onde saem as típicas espetadas japonesas Yakitori. O sushi não ficou esquecido e é servido num modelo de bento box, ou seja, em caixinhas de 10 peças geometricamente aconchegadas, para comer no restaurante ou em casa.R. de São Bartolomeu, 20, Porto226 164 208€25 (preço médio)Mais do que um projeto gastronómico, o Metade e Meia pretende ser um lugar de socialização em tempos de distanciamento social. "Queremos juntar as pessoas à volta da mesa", diz Rita Dixo, responsável pela loja Coração de Alecrim que, de braços abertos, recebeu o chef Pedro Limão para ali montar um espaço acolhedor, com esplanada, para explorar a sua criatividade na cozinha. Isso significa que tanto nos podemos cruzar com tártaros, marinadas de peixe, marcas de assinatura do chef vianense, como com guisados demorados, "pratos de família", explica. O menu é rotativo, respeitando a sazonalidade, e é construído com produtos locais que Pedro Limão vai buscar diariamente ao Bolhão. Apesar de só funcionar durante o dia, o Metade e Meia aceita reservas de grupo ao jantar (até 10 pessoas).Tv. de Cedofeita, 28, Porto966 454 500€25 (preço médio)Um cocktail azul pode parecer anacrónico, mas esta nova marisqueira da baixa lisboeta não tem medo de ideias feitas. À entrada bebe-se um deep blue, o cocktail azul-turquesa, cítrico e fresco. O azul do nome coincide com a alcunha da Rua dos Bacalhoeiros. Foi pintada de azul e aproximou-se da via pedonal com esplanadas há muito prometida. Na esplanada no Campo das Cebolas juntam-se clientes que vêm ao marisco cozido - gambas da costa, camarões-tigres, sapateiras e carabineiros. Mas não se ficam pelas mariscadas. A carta segue pelos pratos tradicionais com açorda ou arroz de marisco, polvo grelhado, bacalhau e choco frito. Se de algumas cervejarias se diz que o prego é a sobremesa, o Deep Blue vai mais longe. O prego cumpre, num pão fofo, mas que segura os líquidos da carne, e é a alternativa para quem já não tem estômago para o chuletón ou o bife do lombo à casa.R. dos Bacalhoeiros, 95, Lisboa218 863 520€25 (preço médio)Na muitíssimo dançável canção Latin’ América, dos Jafumega, só há uma celebração dos países latino-americanos para quem não presta atenção - é que os Jafumega cantavam a resistência a regimes ditatoriais. Já no novíssimo restaurante do grupo Capricciosa, Lat.a, só não verá o tributo à comida latino-americana quem lá entrar de olhos fechados e não os abrir para ler a ementa que lhe é dedicada. No que diz respeito aos ouvidos, não se espante se começar a ouvir o verso "Todas as manhãs..."Doca de St.º Amaro, Lisboa210 935 386€20 (preço médio)