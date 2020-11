Na Pastelaria 1800, em Lisboa, os croquetes alinham-se numa pirâmide perfeita e satisfatória ao olhar. É de resto isso, e não tanto a sua beleza individual, que nos leva a pedir um. O empregado de balcão pergunta se sabemos quantos são ali vendidos por dia e mostra o dedo mindinho, o anelar e aquele de que a seriedade desistiu e a que chamamos pai de todos. "Três?", perguntamos, com medo da resposta: na pirâmide estão 50 e lamentamos o desperdício. "300. Todos feitos aqui, os melhores."É muito fácil encontrar quem garanta que o seu croquete, o da sua pastelaria, ou o de uma casa que descobriu recentemente é definitivamente o melhor. Se lhe dissermos que João Soares já o fez não estamos a lançar o seu nome aleatoriamente. Há cerca de um ano, este publicava no Facebook que a Pastelaria 1800 tinha "um dos senão mesmo o melhor croquete de Lisboa". Mais: garantia que não tinha nada a ver com a localização no largo do Rato (perto da sede do Partido Socialista) - só os tinha descoberto recentemente.Não duvidando, parece-nos tão difícil escolher o melhor croquete, como dizer, afinal, o que é um bom croquete. Uns preferem uma massa cremosa, com um sabor a carne pouco intenso, como os da Pastelaria 1800 ou os da Portugália da Almirante Reis, em Lisboa (diferentes dos dos restantes da cadeia, garantem-nos). No entanto, sobre este tipo de croquetes poder-se-ia dizer que "parecem ter sido recheados com jornal" (também não inventamos aqui, a expressão já foi usada pelo pai de uma das jornalistas que aqui se lhe dirige, caro leitor) - e não nos é difícil perceber a comparação, talvez por trabalharmos em imprensa. Quem é desta opinião prefere croquetes como os do Café do Paço ou do Pigmeu, ambos em Lisboa, com carne desfiada e mais encorpados.Olhando menos para o nosso umbigo, percebemos que esta subjetividade não deve ser castigada - em Espanha, as croquetas têm um recheio no qual o que mais brilha é o bechamel, e na versão holandesa (que alguns reclamam como a seminal) a cremosidade é tão importante como a qualidade da carne. Aos croquetes do Sul e centro da Europa, juntam-se os da Europa de Leste ou os sul-americanos, que tanto podem ser de massa de puré de batata (acontece na República Checa) como de atum (no México).Há qualquer coisa de universal num recheio equilibrado entre o firme e o cremoso, depois panado em pão ralado e por fim frito. Talvez por isso não tenhamos estranhado a revelação do ator Miguel Guilherme ao Observador, há pouco mais de um ano. O ator dizia que há uns anos chegava-se à Mexicana, em Lisboa, pedia-se um croquete no pão e ninguém pestanejava de dúvida.Torcemos para que esta não fosse uma daquelas expressões que a cozinha tem para se referir a coisas completamente diferentes - como os "miminhos de vitela" (tirinhas tenras de carne em vez de abracinhos que uma vitelinha nos vem dar à mesa). A imagem pura de um croquete metido dentro de uma carcaça nunca nos tinha passado pela ideia, mas já agradava.Começámos por testar o pedido a medo na Versailles. À mesa chegou um croquete cortado ao meio numa bolinha do seu tamanho exato - mais tarde, na Mexicana, repetimos a graça. E percebemos: "croquete no pão" não só é uma receita como é uma receita para a qual se fabrica pão à medida.Em conversa com gastrónomos, percebemos que o hábito é antigo - tempos houve em que se tudo se vendia no pão. Casas como a Ginjinha Popular, nas Portas de Santo Antão, em Lisboa, aliás, ainda vendem tudo - de bifanas a pataniscas, de rissóis a omeletas - dentro do pão. Assim, para efeitos de consolo pessoal e por brio profissional, vamos trabalhar em convencer-nos de que, às vezes, o óbvio é o mais difícil de ver: porque sim, é verdade, o bom croquete fica bem com tudo.Pusemos a venda sobre os olhos e comemos croquetes das pastelarias e restaurantes mais clássicos de Lisboa e do Porto, ou de outros que ousam fazer as suas versões atualizadas - com a consciência de que em matéria de bons croquetes nenhuma destas cidades se fica por aqui. Para esta prova havia um grande desafio: todos os croquetes estavam frios. Mas é importante pensar: se por um lado uma fritura acabada de fazer nos traz crocância, por outro, é importante atentar à vocação primordial de um salgadinho: uma comida portátil, boa de comer em viagem, em festas lotadas e em piqueniques. Conheça o top 5 dos croquetes de Lisboa na primeira fotogaleria, e os do Porto, na segunda.