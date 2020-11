Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A Taberna da Rua das Flores (@tabernadasflores)

típica chelada

, com

cerveja e limão (ambas por €3,50).



Em direção ao Médio Oriente, o Mezze, em Arroios, enche as mesas de petiscos bem temperados, cheios de especiarias e fortes nos vegetais. Há taboulé, humus, falafel, baba ganoush, espetadinhas de frango ou de borrego com molho de iogurte — tudo organizado em menus a partir dos €14 para que ninguém perca a cabeça no processo da escolha.





O chef vai a casa



A comida com o pensamento criativo de alguns dos mais desafiantes cozinheiros da cidade também vai ter a casa. O chef não entra, mas entram, por exemplo, as gyosas fritas de camarão, o piano a baixa temperatura com arroz de feijão fumado e pickles da Estrela da Bica. Marta Figueiredo, a chef deste restaurante, junta-lhe ainda um brownie com manteiga de amendoim e o menu faz-se por €20.



Também Hugo Brito preparou para o fim de semana um dos menus desafiantes do Boi-Cavalo. Por €18 por pessoa, a mesa recheia-se de broa de milho, chucrute à Bulhão Pato, manteiga de chouriço e pickle de batata doce; carroulet de pato em cabidela ou empadão de raia e salada de kale grelhada; tarte merengada de tangerina, açúcar de café verde e trigo sarraceno ou torta de chocolate, marmelada de dióspiros e sésamo.



Do Terminal de Cruzeiros para toda a cidade, Marlene Vieira dá o seu toque à cozinha tradicional portuguesa. O Zunzum entrega em casa pratos de lombo de bacalhau, arroz de pato e enchidos ou açorda de camarão e bivalves.



Por oposição, pode deixar-se de comidas desafiantes em casa e mandar vir só um docinho reconfortante: a Bri_o entrega brioches simples ou com todo o tipo de recheios (doces e salgados) nas zonas de Lisboa e Oeiras e Miguel Oliveira, o rei do pudim abade de Priscos, também entrega este pudim tradicional e as invenções do chef. Se este fim de semana parece estar perdido por cem, que se perca por mil: encomende ao Pudim do Abade um novíssimo mil-folhas de abade de Priscos (€6) ou a rabanada com creme de abade de Priscos (€5,5).





O sector está agitado. No Porto, sexta-feira à tarde, houve caixões queimados numa manifestação que quis chamar a atenção para uma indústria "a pão e água", lê-se num movimento nascido nas redes sociais. No protesto estiveram cerca de mil trabalhadores e empresários da restauração, discotecas e hotéis, segundo a Lusa. A manifestação repete-se em Lisboa, sábado às 12h30, a tempo do recolher obrigatório do fim de semana que se prepara para impactar muito os restaurantes.As manifestações são um pedido de ajuda ao poder político: nas redes sociais exigem-se medidas extraordinárias como a isenção de TSU até 30 de junho de 2021 para este sector que, desviando-se de restrições e condicionantes consecutivas, tenta e volta a tentar trabalhar. Com margens curtas, muitos reconhecem que fazer take away e entregas ao domicílio é apenas uma forma de não cruzarem os braços. No primeiro fim de semana em que há recolhimento obrigatório em Lisboa, vários restaurantes reinventam-se mais uma vez para não parar.É possível receber um pouco de tudo em casa. Comecemos pela comida portuguesa. O restaurante, de Belmiro de Jesus, volta a entregar as suas refeições sem custos de entrega. Entre as 14h e as 21h de sábado há cozido de grão (€14,95), cabrito assado (€18) ou bacalhau com natas e coentros (€13,95).O restaurante de Alvaladecriou já uma empresa para operar exclusivamente o delivery e take away. Chama-se Dom João by Dom Feijão e este fim de semana terá uma carta recheada que conta com cozido (só ao almoço de sábado, €15), leitão assado à Bairrada (€30/kg) ou massada de garoupa (€17).Também avolta com as suas tachadas em casa. São tachos a €18 para duas pessoas ou a €36 para quatro e quem levantar a refeição até às 12h45 na Taberna, perto do Chiado, ainda leva uma garrafa de Quinta da Lapa Tinto, oferta da casa.O restaurantepõe em stand by os menus de fine dining para se dedicar à travessa tradicional. No sábado entregam bacalhau grelhado com grão e couve ou cabrito assado com arroz de forno; o domingo é dia de cozido, com enchidos da zona do Barroso e filetes de polvo com arroz do mesmo (€35 a dose, com sobremesa).O clássicoadaptou-se à pandemia com um delivery tão aprumado como o próprio restaurante. A "alta cozinha de Monção" entregue em casa pode ter, este fim de semana, mão de vaca (€22) ou cozido minhoto (€24). Para a sobremesa, sugerem-se sonhos.Na cidade onde as padarias de fermentação natural têm sido rainhas, o, de Alvalade, dá espaço à sua veia de cozinheira — cozinheira beirã. Cruza-se a chanfana com o toque do sítio e nasce a chanfanisco, que vai chegar a casa dos fregueses sábado e domingo. Já a, no Mercado de Arroios, vai usar o forno para assar cabrito com arroz de miúdos e robalo no sourdough (ambos €39 para duas pessoas).As viagens vão ser, provavelmente, entre o sofá e a cama, as janelas e a casa de banho. Talvez à mesa se possa ir um pouco mais longe. Para ir à Índia é chamar a novaque, como o nome deixa adivinhar, tem chamuças de tudo. Aos carnívoros recomendam-se as de frango picante ou as de cabrito, mas a ementa não se fica por aqui — vai ao recheio de camarão, ao de choco (com a massa preta a propósito da sua tinta) ou mesmo às lentilhas e batatas. Há versões doces a fechar: uma chamuça recheada de uma espécie de leite creme, outra de chocolate e uma última de maçã. Chegam a casa em menus com arroz ou batatas fritas e molho (€9,50) ou num pão com duas chamuças (€4,50).Uma das mais recentes (e já melhores) pizarias da cidade também vai estar a trabalhar com entregas em casa (através do Ubereats). A, em São Sebastião, pratica a pizza napolitana com arrojo — por esta altura têm uma de castanha e burrata —, com as merecidas côdeas altas, cheias de bolhas de ar, tostadas. Para a sobremesa, pode pedir-se o pudim de leite condensado que dá um cheirinho da influência brasileira dos donos.As pizariasoutambém vão estar a entregar ao domicílio, mas se o desejo é um bom hambúrguer à moda norte-americana é aque resolve. Durante o fim de semana têm um hambúrguer com chucrute, outro com kimchi e um terceiro vegetariano. Tudo regado a cerveja artesanal, naturalmente. Em matéria de hambúrgueres, há também o incontornávelcom os seus bun, carne e batatas fritas exímios, ao estilo de um american dinner.O grupo de restauração muito português Sea Me aproveitou a pandemia para arriscar na comida de outras paragens. Já vão com umas quantas marcas especificamente pensadas para entregar em casa — dos baos do, à loja de vinhos online. A última chancela chama-see leva o mexico à porta dos clientes. São burritos a partir de €9, guacamole e bebidas a condizer, como a cerveja Sol ou a