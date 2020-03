Como encher a garrafeira sem sair de casa

Não há por que fazer as despedidas dos pequenos prazeres da vida. Em época de isolamento social eles podem vir ter à porta de casa. As garrafeiras portugeses investem nas seuas lojas online, há quem faça cabazes surpresa e quem dê aconselhamento perante das preferências de um cliente perdido em tanta variedade. As cervejeiras artesanais portuguesas vão pelo mesmo caminho e é possível criar cabazes personalizados com vários estilos de cerveja. Se a quarentena o apanhou desprevenido, sem tempo para rechear a garrafeira, a próxima dúzia de sítios resolvem-lhe o problema.





Lisbon Beer Department

Contacto:doiscorvos.pt/lbd

Entregas em Lisboa

O Lisbon Beer Department é a comunhão de quatro cervejeiras lisboetas em nome da fé na cerveja artesanal. Musa, Bolina, Lince e Dois Corvos reunem-se em Marvila e é de lá que enviam cabazes com duas cervejas de cada produtor (8 cervejas, €19), ou três de cada (12 cervejas, €27). São os packs Saúde! e têm portes gratuitos para Lisboa.

Oitava Colina

Contacto: encomendas@oitavacolina.pt

Entregas em Lisboa, Margem Sul, Ericeira

Algumas das referências desta cervejeira do bairro da Graça, em Lisboa, têm a fidelidade e carinho dos clientes mais frequentes: à vila Berta, uma New England IPA, chamam-lhe Bertinha, e a Urraca, uma IPA, é um clássico da cerveja artesanal portuguesa e viciante para muitos. Para entregas ao domicílio, a Oitava Colina está a entregar em caixas de 12 unidades (1 caixa €30, 2 caixas €55). Cada caixa é inteiramente costumizada pelo cliente — por email, podem incluir-se diferentes cervejas entre as nove à escolha.

Dois Corvos

Contacto: shop.doiscorvos.pt

Entregas em todo o país, grátis em Lisboa a partir de 12 garrafas

A marca é lisboeta, mas já tem idade e fama suficientes para poder andar por todo o país. Pela loja online encomendam-se garrafas Dois Corvos sempre em múltiplos de seis (o número de garrafas de cada caixa). Estão disponíveis não só Dois Corvos, como as cervejas produzidas em colaboração com outros cervejeiros, como a Go Man Go, uma sour com manga feita com alemã Buddelship, ou a Casamentos & Baptizados, uma imperial stout festiva e inspirada no português pastel de nata, criada em colaboração com a norte-americana Burial Beer Co, da Carolina do Norte.

Garrafeira Nacional

Contacto: garrafeiranacional.com

Entregas em Portugal continental

Uma facilidade ou um obstáculo? No site da Garrafeira Nacional reúnem-se mais de mil referências de vinhos nacionais e internacionais. Através da loja online encomendam-se as marcas mais comerciais de vinhos de mesa e todo o tipo de espirituosas: tequila, vinho do Porto, Whisky, cachaça — é só decidir que tipo de festa (muito privada) vai dar em casa. Para os que sentem falta do atendimento presencial e das suas sugestões, a loja criou ainda o email enologo@garrafeiranacional.com — basta escrever uma pequena missiva com dúvidas existenciais sobre vinho para receber as sugestões de quem sabe.





Artesanalis

Contacto: 212 472 063

Entregas em Lisboa

O casal do Rio de Janeiro que se instalou em Alvalade não deixou de receber cerveja internacionais. Continua a refrescá-las nos seus frigoríficos e a aconselhá-las a quem estiver perdido entre uma IPA, NEIPA, Imperial Stout ou uma Weiss. A única coisa que mudou são as mesas desta bottle shop, agora vazias. Continuam a receber clientes que podem ficar a contemplar de cerveja, mas também as entregam em casa: basta aceder à lista das cervejas em stock (na bio do perfil de instagram) e fazer a encomenda.

Rebel Rebel

Contacto: 915 605 656

Entregas em Lisboa

Jenifer Duke trabalha para os que preferem a surpresa. Fazer uma encomenda por telefone e esperar que a entreguem em casa requer, pelo menos, que saiba o que escolher, mas se encomendar um vinho (todos estão a €20) na garrafeira de vinhos naturais Rebel Rebel vai sujeitar-se a uma lotaria em que o grande juiz é a dona e curadora da loja. Basta dizer a Jenifer que tipo de vinhos prefere — tinto ou branco, seco, frutado ou mineral — e ela orienta uma encomenda surpresa na certeza de que serão vinhos com pouca intervenção, quer na vinha quer na adega, com pouca filtragem e poucos sulfitos adicionados. A encomenda será entregue pela própria (para encomendas superiores a quatro garrafas) ou pela Glovo, ou entregue na loja num horário com Jenifer.

Comida Independente

Contacto: 213 951 762 ou geral@comidaindependente.pt

Entregas em Lisboa

A quarentena demorada ainda era só uma ameaça quando esta loja de pequenos produtores portugueses agiu para entregar frescos biológicos em casa de lisboetas. Apesar da mercearia ser, neste momento, a faceta mais conhecida do projeto de Rita Santos, a Comida Independente sempre foi uma grande garrafeira — especialmente para quem quer encontrar pequenos produtores de vinhos pouco intervencionados e que expressam bem o território português. De um vinhão biodinâmico a uma aguardente de medronho, as garrafas (com ou sem frescos no cabaz) são entregues em casa em compras superiores a €20.





Garrafeira Tio Pepe

Contacto: garrafeiratiopepe.pt

Entregas em Portugal continental

A loja online desta garrafeira portuense está a enviar uma caixa pensada como se fosse para a casa dos próprios donos da garrafeira, garantem. Para ter uma ideia do que lá vai dentro dizem-lhe só que há Alvarinho Santiago Reserva, Ribeiro Santo Encruzado, Pormenor branco, Família Silva Branco tinto, Vinha do Mouro tinto, Pedra Cancela Reserva tinto (€72,55 com portes gratuitos). A loja online está a funcionar normalmente havendo ainda caixas com várias garrafas de produtores como Mira do Ó ou Márcio Lopes

Letra

Contacto: cervejaletra.pt/pt/loja-online

Entregas em Portugal continental

A cervejeira minhota envia-lhe um abecedário inteiro para casa — ou quase. A partir da loja online da Letra pode personalizar uma caixa com no mínimo seis garrafas (a partir das 12 garrafas oferecem os portes). Dentro da caixa cabem da Letra A, uma blonde ale, à Letra G, uma imperial stout, ou até as colaborações e experiências que esta cervejeira de Vila Verde tem vindo a fazer — há uma grape ale Loureiro e outra Alvarinho.

Garrafeira do Carmo

Contacto: garrafeira_carmo@hotmail.com e garrafeiradocarmo.com

Entregas em Portugal continental

A garrafeira do Porto está em isolamento social mas continua a enviar garrafas para casa dos seus clientes, através de encomendas por email ou na loja online. Através do site permite até uma pequena viagem pelos produtores do país: entre na secção da Bairrada, do vinho verde ou até dos Açores e dê um olho ainda na secção dedicada aos azeites e licores.

Barona

Contacto: geral@cervejabarona.pt

Entregas em Portugal continental

A cerveja artesanal de marvão garante que numa das suas caixas tem a capacidade de tornar a quarentena mas tolerável. Dêmos-lhe uma hipótese: lá dentro pode vir uma Boleima, a winter ale inspirada pelo bolo de maçã da zona de Castelo de Vide, uma Entruda, a sour ale de aromas tropicais, ou uma Castanha, uma Brown Ale que presta homenagem às castanhas alentejanas da zona desta cervejeira. A caixa de seis custa €18 e a de 24, €56 (portes incluídos). Pode de facto tornar tudo mais animado.

Torre de Palma

Contacto: jcampos@torredepalma.com e www.torredepalma.com

Entregas em Portugal continental

É um wine hotel com tudo — um restaurante de fine dining alentejano, arquitectura contemporânea a valorizar os edifícios originais, vinha e produção de vinha, loja de produtos regionais. Por enquanto continua tudo fechado e assim vai ser durante um tempo, mas os vinhos continuam à venda e são entregues em casa (com portes grátis para encomendas a partir das 12 garrafas no tinto 2018, branco 2018 e Arinto e Alvarinho 2018). Os vinhos podem também vir em cabazes com outros produtos regionais Torre de Palma —

mel, azeite, queijo ou bolachas. Para compor um cabaz basta contactar o hotel por email.